Режим ЧС ввели в Керчи из-за подтоплений

Власти Керчи объявили о введении режима чрезвычайной ситуации после подтоплений, вызванных сильными ливнями. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

В Керчи под руководством главы Крыма Сергея Аксенова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Из-за сильных осадков в республике оказались подтоплены пять муниципальных образований.

«Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — написал глава Керчи.

Спасательная операция и эвакуация людей продолжаются. Всех пострадавших пообещали разместить в гостиницах и на базах отдыха, а также обеспечить трехразовым питанием. Также будет усилен контроль за качеством водопроводной воды. При этом Бороздин призвал керчан воздержаться от «использования воды в пищу».

Проливные дожди залили Керчь накануне ночью. В городе менее чем за сутки выпало 1,5 месячной нормы осадков. Оказались подтоплены 12 частных домов и цокольный этаж больницы. Часть города осталась без света и воды.