Спасатели плыли по затопленной Керчи за лодкой Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов приехал в затопленную Керчь. Он оценил масштабы бедствия, пока за его лодкой плыли трое сотрудников МЧС, сообщило РИА «Новости».

В Керчи после сильного ливня затопило цокольный этаж городской больницы и 12 частных домов. За минувшую ночь в городе выпало 1,5 месячной нормы осадков.

На видео показано, что Аксенова сопровождают глава Керчи Сергей Бороздин и руководитель регионального МЧС Сергей Садаклиев. А за лодкой на фоне плывут трое человек.

Советник Аксенова Олег Крючков пояснил, что за лодкой пустились вплавь сотрудники МЧС. Так они решили добраться до городской больницы. По его словам, воды в этом месте по грудь, поэтому проще плыть, чем идти.

В пресс-службе МЧС сказали, что на видео нет их сотрудников.

Глава Крыма тоже сказал, что они передвигались по Керчи практически вплавь.

«Воды по колено. Брюки, ноги — все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды», — рассказал Аксенов.

В администрации Керчи сообщили, что центр города остался без электричества и воды из-за прошедших ливней.