Керчь затопило из-за аномальных осадков

В Керчи после проливного дождя затопило 12 частных домой и цокольный этаж больницы. В городе выпало 1,5 месячной нормы осадков за ночь, местные жители жалуются, что дождевая вода покрыла их машины практически полностью.

«В результате обильных осадков в виде дождя и поднятия уровня воды реки Мелек-Чесме произошло подтопление придворовых территорий и 12 домовладений в городе Керчь, в которых проживает 20 человек, в том числе четыре ребенка, а также лечебного учреждения», — сообщили в МЧС региона.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники откачивают воду из-подтопленных помещений и переводят социально значимые объекты на резервные источники питания.

Над ликвидацией последствий подтоплений работают 96 человек и 24 единицы техники из них пять плавсредств.

Сильный дождь также прошел в крымском селе Приозерном, подтопило 18 домов. МЧС эвакуировало 40 человек, в том числе 10 детей, сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что ситуация с подтоплениями находится под контролем, движение автотранспорта по трассе «Таврида» происходит в штатном режиме.