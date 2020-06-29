Три цели фейка о России. Публикацию о найме талибов для убийства американцев развенчали

Американская разведка признала информацию о сговоре России с талибами не заслуживающей доверия. Ранее западные СМИ написали, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. Есть как минимум три цели.

О недостоверности информации сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. «Разведка только что передала мне, что они не нашли эту информацию достоверной и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту», — написал Дональд Трамп.

Он назвал материал о сговоре России с талибами «еще одним сфабрикованным надувательством, связанным с Россией». Президент США добавил, что так опубликовавшее статью издание The New York Times (NYT) «хочет выставить республиканцев в дурном свете».

Что за материал?

26 июня NYT сообщила, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан»*, награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. Источники газеты пожелали остаться неизвестными.

Источник фото: nytimes.com

После этого, 29 июня, уже Washington Post сообщила, что из-за сговора России с талибами могли погибнуть несколько военнослужащих в Афганистане. Издание отметило, что его собеседники, в том числе некий высокопоставленный чиновник из США, получили данные от представителей сил специальных операций. Они, в свою очередь, якобы участвовали в допросах захваченных в плен в Афганистане боевиков.

В МИДе России информацию о сговоре с талибами назвали вбросом американской разведки. «Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — подчеркнули в дипведомстве.

Публикацию опроверг и официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид.

Три цели фейка

В МИДе России предположили, что публикации могут быть связаны с недовольством США деятельностью наших дипломатов. Якобы американской разведке «не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами».

«Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники левых доходов», — отметили в министерстве.

С этим мнением согласен и политолог из США Эндрю Корыбко. Он уверен, что одной из целей публикации NYT было нарушить хрупкий процесс установления мира в Афганистане. Вторая цель — так американские спецслужбы пытаются повернуть вспять минимальный, но все же заметный прогресс в отношениях России и США.

Политолог видит и третью цель — осложнить партнерство России и Индии. Ведь Нью-Дели хочет добиться более активной дипломатической роли в Афганистане, при этом власти крайне негативно настроены по отношению к талибам. Сообщения о сотрудничестве Москвы с боевиками могло насторожить руководство Индии. Более того, «Талибан»* якобы имеет связи с Пакистаном — врагом Нью-Дели номер один, хотя обе стороны и отрицают союз, отметил Корыбко.

Безусловно, найдутся те, кто все равно поверит этому материалу. Ведь описанная в нем версия соответствует предубеждениям целевой аудитории газеты, их установкам против России. Такие люди поверят всем скандальным слухам, так как хотят, чтобы они были правдой Эндрю Корыбко политолог.

По мнению Корыбко, США также хотят испортить отношения между Россией и Индией, потому что наша страна является главным поставщиком оружия в Индии, хотя ее общая роль в оружейной промышленности сильно упала за последнее десятилетие и постепенно сменилась американским, французским и израильским оружием.

Пытаясь посеять разногласия между Россией и Индией из-за «Талибана»*, США надеются, что Индия будет покупать меньше российского оружия и больше американского.

При этом, по словам собеседника «360», рано говорить, добились ли в NYT хоть одной поставленной цели. Политики стараются все же сохранить предпосылки к миру в Афганистане, Дональд Трамп и Владимир Путин хотят улучшить отношения своих стран, а вот реакция Индии пока не ясна.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.