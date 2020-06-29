WP: военные США погибли в Афганистане из-за связи талибов с Россией

В Афганистане якобы погибли несколько военнослужащих США. Их смерть СМИ приписали связи РФ с талибами, хотя американская разведка уже назвала недостоверными эти сведения.

Именно сговор России с боевиками движения «Талибан»* привел к гибели военных, сообщила газета Washington Post со ссылкой на близкие к американским военнослужащим источники.

Эти данные, отмечено в материале, получены в ходе допросов пленных, которые военные США провели в последние месяцы.

Сколько именно американцев погибло, не уточняется.

Тем временем разведка США пришла к выводу о недостоверности сведений, которые касаются попыток РФ заплатить талибам за нападение на американских солдат в Афганистане. Американскому лидеру Дональду Трампу об этом вообще не докладывали, поскольку спецслужбы не сочли информацию правдивой.

Сам глава Белого дома назвал появившуюся в газете The New York Times статью «заказухой», которая призвана выставить республиканцев в дурном свете.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.