Талибы опровергли сообщения о финансировании со стороны России

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад… не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», — говорится в заявлении.

По мнению Муджахида, подобные слухи распространяются, чтобы помешать уходу войск США, ослабить и ввести в заблуждение сторонников мира в Америке. Также фейковые новости могли понадобиться, чтобы приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам, отметила «Газета.ru».

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — также указано в тексте.

Мир в Афганистане наступит благодаря осуществлению соглашения, заключенного с США, отметили талибы.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью. В ней утверждалось, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами. РФ хотела проплатить нападения на американских солдат в Афганистане. При этом никаких доказательств предоставлено не было. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.