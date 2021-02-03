TikTok-дома как новое реалити-шоу. Блогеры устраивают общежития и зарабатывают на этом миллионы

В TikTok появился новый тренд — так называемые TikTok-дома или TikTok-хаузы. Это новый вид реалити-шоу, своего рода общежития для звезд TikTok, где они круглыми сутками снимают контент вместе, так как это привлекает большую аудиторию, а следовательно, и больше денег от инвесторов.

Вместе выгоднее

Впервые тиктокерские дома появились еще в 2019 году в Америке, но пришли в Россию и набрали популярность здесь именно в 2020-м. Как показала практика, чем больше известных блогеров появляется в ролике, тем большая аудитория его посмотрит, поэтому в карантинном году формат общежития для звезд молодежной социальной сети стал очень актуален.

Ребята собираются в квартирах или домах и начинают «делать контент». Генеральный продюсер компании Diviсо («ЮТВ-холдинг») Евгений Гуцал объяснил, что большая часть известных проектов принадлежит агентствам, музыкантам или блогерам, а сами дома, в которых живут креативные подростки, располагаются в Подмосковье.

Суть TikTok-дома в том, что в нем 24 часа в сутки можно снимать ролики, устраивать челленджи и рекламные коллаборации. Часть TikTok-домов создается на собственные средства блогеров, другие обращаются в специальные маркетинговые агентства, которые делают из подростков блогеров-миллионников.

Креативный директор такого агентства TrendMedia Николай Сидоркин рассказал, что в TikTok-домах есть три главных преимущества: возможность коллабораций для самих ребят, взаимная мотивация и расширенная медийность. По его мнению, именно благодаря совместному быту и творчеству тиктокеров дома становятся самыми прибыльными проектами социальной сети.

«С коллективом тиктокеров охотнее идут на коллаборацию селебрити и уже раскрученные блогеры. TikTok-блогером сегодня можно стать за неделю, их много, но узнаваемых единицы. TikTok-дом позволяет ребятам тусить и заниматься творчеством с уже состоявшимися инфлюенсерами», — объяснил он.

Дорогое удовольствие

«Содержать дом — дорогое удовольствие, квартиры и дома нужны большие, лучше, если они будут с бассейном. Аренда такого пространства — от 800 тысяч в месяц, плюс необходимая техника, монтажеры, операторы, еда — может выйти пять-семь миллионов рублей», — объяснил Гуцал.

Например, участники одного из первых и самых популярных российских TikTok-домов, Dream Team House, их главная звезда — подросток Даня Милохин с печальным прошлым и удивительным взлетом из российской глубинки в тренды соцсетей. А команда тиктокеров XO Team снимала клип для Димы Билана и приглашала в гости Ольгу Бузову, чем поднимала рейтинги и себе, и своим знаменитым менторам.

В домах создают контент не только для TikTok, но и для других социальных сетей, активно рекламируют различные бренды — от сервисов доставки до модных марок и других знаменитостей.

Причем съемки ребят зачастую оказываются недешевым удовольствием. Ролики могут обходиться в сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Поскольку значительная часть обитателей TikTok-домов еще и музыканты или исполнители, они также постоянно выпускают новые песни и клипы, часть расходов время от времени оплачивают спонсоры.

Однако руководители подобных проектов предупреждают, что тиктокеры столь же непредсказуемые, сколь перспективные ребята. В большинство хороших TikTok-домов сегодня не попасть просто так — нужно пройти жесткий отбор, потому что высок риск, что кто-то будет лениться или «свернет с пути», ведь свободы в таких модных общежитиях много, а одна из любимых тем любого реалити-шоу — отношения и разборки.

Скандалы и преследования

Но есть в TikTok-домах и темная сторона. Не так давно в российских СМИ появились жалобы участников дома Lemonad House на домогательства. Молодые ребята, ушедшие из проекта, рассказали, что их якобы домогался продюсер Александр Исамбаев, основатель проекта.

Среди тех, кто заявил о непристойном поведении наставника, были и несовершеннолетние ребята. Они объясняли, что мужчина делал им недвусмысленные предложения интимного характера, пытался целовать и трогал. Молодые люди не хотели придавать происходящее гласности, так как боялись, что им никто не поверит.

Сам Исамбаев все отрицал, журналистам он заявил, что ребята просто хотят хайпа, поэтому и выдвигают обвинения. Свое поведение он называл шуткой.

Летом 2020-го скандал разгорелся и в TikTok-доме репера Давы (Давид Манукян). Сразу шестеро участников покинули проект и рассказали о том, что сам артист в проекте был не слишком заинтересован, отношение к участникам было грубое, а работать иногда заставляли бесплатно.

«Сначала нам грубили, потом заставили сделать бесплатную рекламу для одного очень известного бренда. Оказывается, представителям бренда не понравилась реклама, сделанная Давой, поэтому мы якобы должны были бесплатно переделать его работу», — рассказал один из участников проекта Владислав Илюшенов.

Он добавил, что попрощаться по-человечески ребятам не дали: блогеров, имевших претензии к организации, якобы выставили на улицу ночью.

Рассказывала о проблемах и предпринимательница Мария Погребняк, которая взялась продюсировать молодых тиктокеров, но они кинули ее на деньги. В октябре 2020-го женщина создала свой TikTok-дом, назвала его PopStar и стала звать блогеров.

Вложиться в подопечных она обещала в том случае, если они смогут позднее отдать ей долг рекламой и заработком на ней. Однако спустя пару месяцев два ее подопечных тиктокера, ставшие наиболее популярными, собрали вещи и вернулись на Украину, не предупредив наставницу.

Предпринимательница подала на них заявление в полицию о мошенничестве. Блогеры подписали с ней контракт на три года, по которому обязаны были с ней сотрудничать. Теперь с них могут взыскать миллионные неустойки.