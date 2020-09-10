В Москве прошла вечеринка в честь открытия дома TikTok. На нее заглянул Дима Билан

В Москве прошла вечеринка в честь открытия дома для пользователей сети TikTok. Тиктокеры и Instagram-блогеры собрались на одной площадке, чтобы вдохновиться на новый контент. С открытием TikTok-дома участников поздравил Дима Билан. Певец передал привет телеканалу «360».

Мероприятие прошло в караоке-баре «FortеПьяно». Где будет находиться сам TikTok-дом, пока держится в тайне.

В марте американская певица Рианна открыла TikTok House в Лос-Анджелесе. Там для бьюти-блогеров отвели большой особняк. Вместо аренды жильцы должны производить контент, ориентированный на красоту, и продвигать личный бренд Рианны.

Ранее стало известно о запуске виртуальных экскурсий по российским музеям. С 12 сентября в TikTok начнут выкладывать видео от крупнейших российских музеев и галерей. Онлайн-туры ожидаются по средам и субботам. Первым участником станет Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.