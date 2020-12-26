Блогеры из дома тиктокеров пожаловались на домогательства продюсера

Продюсера дома тиктокеров Lemonad House Александра Исамбаева обвинили в сексуальных домогательствах. Сделали это несколько сотрудничавших с ним блогеров. По их словам, мужчина лез исключительно к парням и игнорировал девушек. Сам основатель проекта назвал эти обвинения «грязным хайпом», а своих «жертв» — наркоманами.

На YouTube-канале «Пушка» вышел выпуск, который создатели готовили месяц. Он посвящен жалобам на сексуальные домогательства со стороны основателя проекта Lemonad House Александра Исамбаева к молодым парням-блогерам, жителям дома тиктокеров.

Авторы выпуска поговорили с шестью тиктокерами, которые заявили о том, что Исамбаев распускал руки и делал им недвусмысленные предложения. Парни раньше не говорили об этом, так как были уверены, что им не поверят.

О поведении Исамбаева рассказали Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (20 лет) и еще один тиктокер, который пожелал остаться неизвестным. У всех одна история.

Сергей Романов заявил, что однажды Исамбаев подсел к нему и попытался силой поцеловать, хотя парень попросил не вести себя так. После этого Романов уехал из Lemonade House. Даня Черкасов сообщил, что продюсер в открытую признался ему в симпатии, обещал протежирование и попросил взамен «отдать то, что он ему якобы должен».

Андрею Карпенко, по его словам, мужчина стряхивал крошки с шорт после обеда и водил рукой в паху.

«Я прекрасно знаю политику этих ребят, именно поэтому они выбыли из нашего дома — они не соответствовали нашей философии и политике», — пояснил сам основатель Lemonad House «Пушке». Он назвал свое поведение шуткой, уверил, что не было никаких домогательств, а эти тиктокеры якобы употребляют наркотики и замешаны в «черном хайпе».