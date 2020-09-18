Клип с Басковым, обложки журналов и съемки на Первом. Как детдомовец Даня Милохин стал звездой TikTok

На Даню Милохина подписаны миллионы в TikTok и Instagram. 18-летний парень из Оренбурга успел сняться на Первом канале, для обложки GQ, а также выпустить совместный клип с Басковым. Молодой человек зарабатывает миллионы. Однако у Милохина не самая простая судьба — вырос он в детдоме.

Даня родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. Однако через несколько лет родители мальчика развелись. Тогда трехлетний Даня и его старший брат Илья попали в детский дом.

«Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом. Мне тогда было три года. Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций», — рассказывал блогер.

В 13 лет Милохина вместе с братом забрали в семью. Они росли в Анапе, там же пошли в школу. Однако учиться Даня не хотел. Зато в переходном возрасте попробовал алкоголь. Также блогер неоднократно признавался, что употреблял наркотики с 16 лет, но «сумел завязать». Одно время Милохин даже промышлял воровством.

«Мы из супермаркетов выносили курицу, хлеб. Очень много всего. Это целое искусство, там свои фишки. Я также убегал из дома, выпивал, курил. Думаю, мои опекуны не были готовы к таким проблемам. Они этого даже не ожидали», — пояснил блогер.

Как только парню исполнилось 18, он перебрался в Москву. Там Даня и завел личный блог. TikTok быстро принес молодому человеку популярность среди молодежи. Меньше чем за год блогер набрал 7,6 миллиона подписчиков, а на его Instagram подписаны 2,1 миллиона человек.

К 18 годам парень успел поучаствовать в шоу вместе с телеведущей Анастасией Ивлеевой, позировал для обложки мужского журнала GQ, спел с Тимати и Джиганом. Милохин даже выпустил клип вместе с Николаем Басковым.

Сегодня Милохин зарабатывает миллионы, а своей семьей считает коллег по Dream Team House. Это большая квартира, в которой живут и снимаются популярные блогеры. Правда, по данным Telegram-канала «Курятник», даже такая головокружительная карьера не отвлекла Даню от некоторых старых привычек: Милохин якобы так и не завязал с наркотиками.