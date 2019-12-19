Агрегаторам понравился законопроект о такси

Законопроект о такси, внесенный на рассмотрение в Госдуму, нашел поддержку у крупнейших российских агрегаторов. Документ, считают в онлайн-сервисах, способен ответить на вызовы в отрасли.

В целом одобрение проект закона получил от «Яндекс.Такси», «Ситимобила», «Везет» и Gett, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление компаний. Агрегаторы подчеркнули, что существующие на рынке проблемы законодательство в сфере такси не решает. Кроме того, регулирование давно необходимо модернизировать.

«Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси», — отмечено в заявлении.

В проекте закона, по мнению сервисов такси, учтены «особенности российского рынка». Нашли в нем отражения и предложения, выдвинутые IT-компаниями, что агрегаторы сочли добрым знаком.

«Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций», — сказали они.

Законопроект, обращено внимание в заявлении, впервые поднимает вопрос о солидарной ответственности в случае ДТП. Такая мера должна повысить безопасность в такси, указали агрегаторы. Сейчас многие онлайн-сервисы уже страхуют жизнь и здоровье пассажиров на добровольной основе.

Представители крупных таксомоторных компаний также напомнили, что перевозчиками не являются, поэтому законодательство должно разделять ответственность и определять границы «максимально четко».

За основу в новом регулировании, заметили агрегаторы, должен быть взят баланс интересов всех участников рынка. Речь здесь идет как о пассажирах и водителях, так и парках и службах заказа такси.

Компании усмотрели в законопроекте и некоторые риски. По их мнению, сервисы могут уйти в серую зону из-за «неоправданного ограничения числа разрешений такси или завышенных требований для водителей, которые хотят работать в такси».

Накануне группа сенаторов и депутатов предложила нижней палате российского парламента рассмотреть законопроект, направленный на повышение безопасности пассажиров такси.