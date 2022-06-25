Сыграть в футбол с легендой. Серия «Выходи во двор» дала новый импульс спорту в Подмосковье

В Московскую область пришла по-настоящему летняя погода. Можно купаться, загорать, проводить много времени на свежем воздухе. А если вы любите футбол — сыграть с настоящими легендами спорта. Звездная сборная каждые выходные посещает разные подмосковные города, где противостоит командам местных жителей. Игры проходят в рамках летней серии «Выходи во двор». О том, что это за проект, читайте в материале — «360».

Зимой — хоккей, летом — футбол

Проект «Выходи во двор» появился в январе этого года. С такой инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По мнению главы региона, игры в таком формате могут помочь привлечь в спорт и взрослых, и детей. У кого-то может не быть времени заниматься физической активностью постоянно, зато в выходные человек может получить удовольствие, сразиться с настоящими мастерами своего дела.

Это заряжает азартом, стремлением победить и играть снова. А для начинающих спортсменов это действительно уникальная возможность пообщаться с легендарными спортсменами, получить от них ценные советы, ответы на интересующие вопросы, а потом применять эти знания в дальнейшем.

Зимой в Подмосковье активно играли в хоккей. Тогда с дворовыми сборными на льду встречались Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие знаменитые хоккеисты. Матчи в течение зимы посетили в общей сложности более 25 тысяч зрителей.

Но времена года сменяют друг друга, пришло лето — и настала пора запускать новую серию игр. Одним из самых популярных видов спорта в Московской области, как и во многих других регионах России, является футбол, поэтому выбор тут был очевидным.

«Легенды футбола у нас примут участие в играх во дворах. Очень надеюсь, что все будет без травм. Такой опыт у нас уже был в зимнее время, когда во дворах играли олимпийские чемпионы, хоккеисты, а сегодня пришел черед тех, кто был профессионалом в футболе», — отметил Андрей Воробьев, анонсируя серию футбольных матчей.

Губернатор также обратил внимание, что с 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется еще 200 школьных стадионов.

Как проходят игры летней серии

Итак, вернемся на поле. Что представляет состав сборной «Легенд футбола». На матчах серии в команду входили Дмитрий Аленичев, Игорь Семшов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Олег Корнаухов и Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Александр Филимонов.

На матче в Красногорске к ним присоединился главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран. Комментируют игры телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. В роли главного тренера команды выступает Валерий Гладилин, дважды чемпион России, трехкратный серебряный призер чемпионата СССР, обладатель Кубка России.

Первая игра летней серии прошла 28 мая в Можайске, на стадионе школы «Гармония», затем 4 июня — в Балашихе. Игра в Красногорске состоялась 11 июня. Кстати, это пока единственный городской округ, где легенды не смогли обыграть местных жителей, матч завершился ничьей — 6:6. Затем «Легенды футбола» приехали в Орехово-Зуево. Четвертая встреча летней серии прошла в Наро-Фоминском городском округе, в поселке Селятино, на стадионе «Строитель». Звездная команда смогла выиграть со счетом 9:7.

На каждой встрече у команд профессионалов и любителей проходит общая тренировка на поле под открытым небом. Во время тренировки спортсмены дадут мастер-классы, а затем — мини-игры в формате пять на пять с участием легенд и ребят из футбольных секций.

После игры в Орехово-Зуеве Дмитрий Аленичев рассказал, что для их команды самое главное — поделиться своим богатым опытом с местными мальчишками.

Мы провели уже несколько игр. Благодаря проекту мы видим очень много юных талантов среди подрастающего поколения. Просто хочется пожелать, чтобы мальчишки заиграли в составе сборной России Дмитрий Аленичев.

На игру в Красногорск приехал посмотреть один из первых легионеров «Спартака», знаменитый бразильский футболист Луис Робсон. Он тоже пообщался с юными игроками, оставив им автографы. Кто-то попросил расписаться на память прямо на бутсах.

Андрей Тихонов после игры в Наро-Фоминске отметил, что это не последний матч, встречи продолжатся. Следующий матч пройдет 2 июля в Балашихе.

Мы сами выросли во дворах, достигли больших успехов. И благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор» идет большая популяризация массового спорта. Нужно выходить на улицы и заниматься спортом, ведь в регионе созданы отличные условия для этого Андрей Тихонов.

Спортсмен подчеркнул, что это играет огромную роль для мотивации. Благодаря таким матчам люди начинают чаще заниматься спортом — даже просто у себя во дворе.

Каждый матч «Легенд» превращается в настоящий спортивный праздник. Болеть за команды приходят сотни любителей футбола. В Наро-Фоминске стадион собрал более 2,6 тысячи человек, в Орехово-Зуеве — свыше 3,5 тысячи.

По мнению министра спорта Дмитрия Абаренова, реализация проекта «Выходи во двор» обязательно даст новый импульс развитию массового спорта. Об этом можно говорить с уверенностью, опираясь и на опыт зимней серии. В министерство продолжают поступать заявки от муниципалитетов, чтобы в новом сезоне снова провести состязания.

«Известные футболисты с огромным удовольствием приняли наше предложение присоединиться к проекту и выразили готовность проводить матчи в городах Подмосковья на протяжении всего лета», — заключил он.

Его точку зрения разделила и вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. По ее мнению, проект станет еще более популярным и обязательно найдет живой отклик у всех жителей и гостей региона. И даже четыре матча, которые успели провести в рамках летней серии, показали, что у жителей области такой формат игр находит большую поддержку. Как у тех, кто хочет помериться силами с легендарными спортсменами, так и у тех, кто хочет с удовольствием провести время на трибуне.

Ребята, которые принимают участие в играх и мастер-классах, признаются, что испытывают просто «бешеные эмоции», но несмотря на то, что их ждут встречи с кумирами, они уверены в своих силах, много готовятся, стараются играть слаженно.

Пока такой проект реализуют только в Подмосковье, но не исключено, что и другие регионы захотят перенять этот опыт, чтобы дать новый толчок для развития спорта.