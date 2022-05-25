Легенды российского футбола сыграют с командами жителей Подмосковья

В Московской области стартует летний сезон уникального проекта «Выходи во двор». Звезды российского футбола сыграют серию матчей с дворовыми командами жителей Подмосковья. Первый матч пройдет уже 28 мая в Можайске, на стадионе школы «Гармония».

Игры серии проведут в разных подмосковных городах на обычных футбольных полях под открытым небом. Команды ждет общая тренировка и матч с футбольными легендами.

В ходе тренировки именитые футболисты дадут мастер-классы, а затем проведут мини-игры в формате пять на пять с участием легенд и воспитанников местных футбольных секций. Ключевым событием спортивного дня станет гала-матч между сборной жителей и звездными спортсменами. Состав звездной сборной будет индивидуальным на каждом матче.

В качестве комментаторов игр серии выступят телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

После Можайска звезд футбола встретит Балашиха — матч состоится 4 июня. В Красногорске игру проведут 11 июня, в Орехово-Зуеве — 18-го, а 25-го — в Наро-Фоминске. Идет прием заявок от муниципалитетов для составления дальнейшего графика матчей.

«Проект „Выходи во двор“ оказался очень востребованным: зимнюю серию в общей сложности посетили более 25 тысяч зрителей», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она пригласили всех желающих участвовать в играх и болеть за команды. Проект, выразила уверенность Каклюгина, станет еще более популярным и вызовет живой отклик у всех жителей и гостей Подмосковья.

«Уверен, что реализация проекта „Выходи во двор“ даст новый импульс развитию массового спорта», — сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

По итогам зимней серии, добавил он, в министерство продолжают поступать заявки на проведение хоккейных матчей. Подмосковные власти уже планируют следующий сезон.

«Известные футболисты с огромным удовольствием приняли наше предложение присоединиться к проекту и выразили готовность проводить матчи в городах Подмосковья на протяжении всего лета», — подытожил он.

Уникальный проект «Выходи во двор» появился в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и стал первым проектом подобного формата в стране.

В зимнем сезоне с подмосковными командами играли Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие хоккеисты с мировыми именами.

Основной идеей проекта стала популяризация массового, любительского спорта и эффективное использование спортивной инфраструктуры региона.