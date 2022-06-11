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    11 июня 2022, 19:37

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске

    Анастасия Максимовских

    Вторая игра летней серии проекта «Выходи во двор» состоялась в Красногорске, на стадионе «Машиностроитель». Команда местных жителей противостояла звездам отечественного футбола, матч завершился со счетом 6:6.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 1

    В команду «Легенд» вошли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин. К звездной команде присоединился действующий главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран. Главным тренером команды стал Валерий Гладилин.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 2

    Более того, поддержать звездных игроков приехал легендарный бразильский футболист, один из наиболее успешных игроков из дальнего зарубежья в истории «Спартака» Луис Робсон.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 3

    «Хочу в первую очередь поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева за проект „Выходи во двор“. Это уже второй матч в рамках летней серии. Здорово, что мы можем поделиться своим богатым опытом с детишками. Самое главное, чтобы наши матчи помогали юным футболистам дорастать до национальной сборной», — отметил Дмитрий Аленичев.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 4

    Праздник футбола начался с серии мастер-классов и мини-игр с участием именитых футболистов и юных спортсменов из Красногорска. А ключевым событием дня, разумеется, стал гала-матч между сборной жителей городского округа и звездами отечественного футбола.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 5

    Матч был напряженным и увлекательным, на двоих команды забили 12 мячей. Таким образом, вторая игра летней серии проекта «Выходи во двор» завершилась со счетом 6:6. За игрой в Красногорске наблюдали две тысячи зрителей.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 6

    «Проект „Выходи во двор“ создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева еще зимой. Сейчас продолжаем уже летнюю серию со звездами футбола. Самое главное, что наши юные спортсмены получают бесценный опыт от игр с легендами отечественного спорта. Для них это стимул расти за нашими звездами. Будем продолжать и развивать проект», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

    Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске | Изображение 7

    Третий матч проекта состоится уже через неделю, 18 июня, в Орехово-Зуеве. Следующие игры проведут 25 июня в Наро-Фоминске и 2 июля — в Балашихе.

    Летний сезон игр «Выходи во двор» открылся 4 июня матчем звезд футбола с жителями Можайска.