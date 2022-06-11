Звезды футбола сыграли вничью в матче с жителями Подмосковья в Красногорске

Вторая игра летней серии проекта «Выходи во двор» состоялась в Красногорске, на стадионе «Машиностроитель». Команда местных жителей противостояла звездам отечественного футбола, матч завершился со счетом 6:6.

В команду «Легенд» вошли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин. К звездной команде присоединился действующий главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран. Главным тренером команды стал Валерий Гладилин.

Более того, поддержать звездных игроков приехал легендарный бразильский футболист, один из наиболее успешных игроков из дальнего зарубежья в истории «Спартака» Луис Робсон.

«Хочу в первую очередь поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева за проект „Выходи во двор“. Это уже второй матч в рамках летней серии. Здорово, что мы можем поделиться своим богатым опытом с детишками. Самое главное, чтобы наши матчи помогали юным футболистам дорастать до национальной сборной», — отметил Дмитрий Аленичев.

Праздник футбола начался с серии мастер-классов и мини-игр с участием именитых футболистов и юных спортсменов из Красногорска. А ключевым событием дня, разумеется, стал гала-матч между сборной жителей городского округа и звездами отечественного футбола.

Матч был напряженным и увлекательным, на двоих команды забили 12 мячей. Таким образом, вторая игра летней серии проекта «Выходи во двор» завершилась со счетом 6:6. За игрой в Красногорске наблюдали две тысячи зрителей.

«Проект „Выходи во двор“ создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева еще зимой. Сейчас продолжаем уже летнюю серию со звездами футбола. Самое главное, что наши юные спортсмены получают бесценный опыт от игр с легендами отечественного спорта. Для них это стимул расти за нашими звездами. Будем продолжать и развивать проект», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Третий матч проекта состоится уже через неделю, 18 июня, в Орехово-Зуеве. Следующие игры проведут 25 июня в Наро-Фоминске и 2 июля — в Балашихе.

Летний сезон игр «Выходи во двор» открылся 4 июня матчем звезд футбола с жителями Можайска.