Легенды футбола провели матч со сборной жителей Можайского округа

Матч-открытие серии игр легенд отечественного футбола с жителями Подмосковья провели 4 июня в Можайске.

Уникальный проект «Выходи во двор», в котором звезды российского спорта встречаются с командами жителей Подмосковья, на летнем этапе оказался не менее популярным, чем зимой. С января 2022 года сборная звезд отечественного хоккея разных времен провела 11 игр на хоккейных коробках с любительскими командами в разных муниципалитетах Подмосковья. Этот уникальный проект вызвал небывалый отклик у жителей региона, самих легендарных спортсменов и, особенно, у детских спортивных секций, которые также смогли встретиться со своими спортивными кумирами.

Более 2000 зрителей посетили первый футбольным матч проекта в Можайске.

«Встречи эти проходят без официоза, а непосредственно в формате игр. И в этом уникальность проекта. Футбол объединил всех болельщиков и футболистов, на школьном стадионе царила атмосфера настоящего спортивного праздника. Аленичев, Титов, Тихонов, Ширко, Филимонов, Иванов, Семшов, Вязьмикин — эти фамилии раньше звучали с экранов телевизора, а теперь жители Подмосковья имеют возможность играть вместе с ними. Проект „Выходи во двор“ проводится в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодняшним матчем мы открыли летнюю серию игр. Впереди ещё много городов и эмоций. Спасибо нашим звездам за поддержку проекта! После Можайска мы планируем провести матч звезд футбола с жителями Красногорска, 11 июня, затем 18 июня — сыграем в Орехово-Зуево, 25 июня в Наро-Фоминске и 2 июля в Балашихе», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Главным тренером команды звезд стал трехкратный серебряный призер чемпионата СССР, дважды чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Команды Легенд состояла из: победителя Лиги Чемпионов, обладателя Кубка УЕФА, четырехкратного чемпиона России, двукратного обладателя Кубка России, двукратного чемпиона Португалии и двукратного обладателя Кубка Португалии, трехкратного обладателя Суперкубка Португалии Дмитрия Аленичева, восьмикратного чемпиона России, двукратного обладателя Кубка России, пятикратного обладателя Кубка чемпионов Содружества Андрея Тихонова, шестикратного чемпиона России, двукратного обладателя Кубка России, трехкратного обладателя Кубка чемпионов Содружества Егора Титова, шестикратного чемпиона России, обладателя Кубка России Александра Ширко, шестикратного чемпиона России, обладателя Кубка России, чемпиона мира, двукратного чемпиона России и победителя Евролиги, обладателя Межконтинентального кубка и Кубка России по пляжному футболу Александра Филимонова, чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР, призера чемпионата Израиля Василия Иванова, призера чемпионата России, лучшего бомбардира чемпионата России в 2001 году Дмитрия Вязьмикина, призера чемпионата Европы и чемпионата России Игоря Семшова.

«Популяризация детского футбола очень важна! Мы для этого и здесь, чтобы приезжать в ваши города и вместе осуществлять это. Хочется сказать огромное спасибо за такую возможность! Это первая игра уникальной серии „Выходи во двор“ и сразу в Можайске! Объявляем летнюю серию игр проекта „Выходи во двор“ открытой!» — сказал шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России Андрей Тихонов.

Первую игру серии провели в формате общей тренировки со звездами отечественного футбола. Для участников встречи прошла серия мастер-классов и мини-игр в формате 5 на 5 с участием именитых футболистов и воспитанников можайской футбольной секции. Ключевым событием спортивного дня стал гала-матч между сборной жителей городского округа и звездными футболистами.

«Заряжает атмосфера, замечательная публика, замечательные дети, у которых глаза горели, когда они с нами играли. Конечно же мы тоже получили огромное удовольствие. Мы сейчас будем каждую субботу проводить такие игры, да и вообще хотелось бы, чтобы их было как можно больше», — прокомментировал победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России Дмитрий Аленичев.

Игру провели на футбольном поле школы «Гармония». Матч закончился со счетом 10:7 в пользу легенд футбола.