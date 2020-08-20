Пашаев раскрыл подробности показаний первого свидетеля защиты Ефремова

Судебный процесс по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова продолжается. В четверг, 20 августа, показания дал Алексей Кобец — первый свидетель стороны защиты. После заседания адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал журналистам, что свидетель подтвердил свои показания о том, что видел Ефремова на пассажирском сидении сразу после аварии.

В суде Кобец признался, что у него с детства проблема со зрением. Один глаз не видит, а во втором близорукость минус три. Пашаев объяснил, что свидетель плохо видит издалека, но на расстоянии до трех метров его зрение нормальное.

По ловам Пашаева, в момент аварии Кобец находился прямо перед машиной актера с левой стороны, и он видел Ефремова на пассажирском сидении, а перед ним, со стороны водителя, находился человек «с прической как у Аллы Пугачевой».

Только после того, как Кобец подошел к другу, тот сказал ему, что на пассажирском сидении находится Михаил Ефремов. При этом второго человека свидетель, по словам Пашаева, описал, как того, кого он видел по телевизору или в интернете.

«То есть это не подставной водитель, это не подставной человек. Видно, тоже тот, кто мелькает часто по телевизору или в интернете. Если бы был неизвестный человек, [свидетель] сказал бы — неизвестный человек, мы его не знаем и просто описывали бы „дядю Ваню“», — отметил Пашаев.

По словам свидетеля, он предлагал помощь этому человеку, так как основной удар пришелся на левую сторону, но тот в нецензурной форме отказался от помощи. Кобец испугался и отошел.

Первоначально показания первого свидетеля были только в протоколе, который передал суду адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что нашел этого человека через социальные сети, проверил был ли он на месте аварии и допросил.