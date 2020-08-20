Свидетель защиты Ефремова оказался слепым на один глаз. На место аварии он пришел подвыпившим

Свидетеля зовут Александр Кобец. По его словам, ранее он боялся давать показания. Он подтвердил ранее приобщенный к делу протокол допроса, в котором заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

«Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38 с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», — рассказал свидетель.

По его словам, лицо пассажира в тот момент показалось ему знакомым. Он отметил, что тот держался за горло, а на его шее был красноватый след.

«В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине, на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой», — заявил Кобец.

При этом свидетель признался, что перед аварией он пил пиво вместе с приятелем в одном из дворов. После этого они отправились гулять и увидели, как произошло столкновение внедорожника и фургона. Кобец подчеркнул, что может гарантировать, что Ефремов в тот момент был на пассажирском сиденье.

«Я когда увидел, что в СМИ обсуждают, что Ефремов был за рулем, меня аж передернуло. Я сказал своему другу, который был также очевидцем ДТП, что Ефремова топят», — подчеркнул он.

Рассмотрение уголовного дела о пьяной аварии с участием актера Михаила Ефремова началось 5 августа. В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что артист ехал за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. От полученных ран водитель скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест.

Во время первого заседания Ефремов заявил, что не признает своей вины в смерти Захарова, так как не помнит самого момента аварии. На минувшей неделе из зала суда Ефремова увезли в больницу с подозрением на инсульт. Через четыре дня его выписали. Теперь он снова участвует в судебном процессе.