Судей будет проще лишить неприкосновенности. Как поправки в Конституцию уравновесят ветви власти

Кто контролирует судей?

Сегодня судей в Верховный и Конституционный суд назначают в Совете Федерации по представлению президента. Но итоговый список претендентов на посты Владимир Путин получает уже «отфильтрованным»: каждого кандидата рассматривают члены специально собранных комиссий.

В Верховный суд претендентов отсеивает Высшая квалификационная коллегия. Она состоит из 18 судей, 10 представителей общественности и представителя президента. Эти же люди могут отправить в отставку любого члена Верховного суда за обнаруженные нарушения. Однако несогласный с решением может обжаловать его в коллегии Верховного суда.

То есть после вынесения вердикта нарушитель жалуется другим судьям. В итоге его судьбу определяют они. Все решается внутри замкнутой системы.

Ситуация с Конституционным судом схожа. Отправить судью в отставку за недостойный поступок может Совет Федерации, но только по представлению самого Конституционного суда. Действующие судьи голосуют за отставку коллеги. Если за высказываются две трети участников, то документ отправляют в Совет Федерации.

Сложилась парадоксальная ситуация: назначают судей президент и Совет Федерации, а уволить их могут только суды. То есть система должна фильтровать сама себя без внешнего контроля. Происходит это или нет — неизвестно.

За последние годы об отставках судей Верховного и Конституционного судов ничего не известно. Или система действительно работает, или мы просто не знаем о нарушениях.

Но они вполне могут быть. К примеру, председатель суда требует от своего подчиненного вынесения заведомо несправедливого решения. Куда можно пожаловаться на давление? Только вынести на обсуждение внутри своего коллектива, который вряд ли пойдет против начальника. Для изменения существующей ситуации президент предложил поправку в Конституцию.

Равновесие властей

Об изменении правил в отставках судей Верховного и Конституционного судов Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Он предложил отдать право лишать судей статуса тем, кто их назначает. То есть Совету Федерации, который будет действовать по представлению президента.

Лишенных неприкосновенности судей уволят за «нарушения, которые порочат их честь и достоинство». В действующем законодательстве эта норма уже есть.

«Безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение», — заявил Владимир Путин.

Поправка позволит избавиться от недобросовестных судей и при этом сохранит независимость всей системы. Владимир Путин предложил усилить роль Конституционного суда по контролю за работой законодательной власти.

Речь идет о том, что президент сможет направлять в ведомство на проверку соответствия Конституции законы и нормативные акты, которые пока не вступили в силу.

Сегодня без согласия президента может быть принят любой проект, который получит одобрение двух третей обеих палат парламента. После принятия поправки спорные законы начнет проверять Конституционный суд.

Дополнительные полномочия позволят достичь равновесия между всеми ветвями власти: Совет Федерации контролирует Верховный и Конституционный суды, последний следит за работой Госдумы, а нижняя палата парламента отвечает за работу правительства.