Памфилова рассказала о порядке голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ учел все мнения при подготовке проекта о порядке голосования по поправкам в Конституцию. Окончательно принимать документ пока не планируют. Он станет «руководством к действию».

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что регламентировать голосование намерены как раз упомянутым порядком. Слова председателя ЦИК привело РИА «Новости».

«Перед ЦИК и всеми нашими коллегами, нижестоящими комиссиями стоит непростая, но очень важная задача — разработка проектов нормативных актов по проведению общероссийского голосования», — подчеркнула Памфилова.

Обсуждение документа, по ее словам, шло с коллегами из всех регионов.

Порядок общероссийского голосования в ЦИК намерены утвердить после принятия соответствующего закона, уточнил «Интерфакс».

«Мы сегодня ни в коем случае не будем принимать в целом», — заметила Элла Памфилова.

Документ она назвала «руководством к действию», который поможет «вовремя, грамотно и полноценно» подготовиться ко дню голосования. Предположительно, оно состоится в среду 22 апреля. Будний день планируют сделать оплачиваемым выходным.