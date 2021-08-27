Стресс-тест для военной элиты. Взрывы на складе в Казахстане связали с диверсией и хищениями

Число погибших из-за взрывов на складе инженерных боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти. Пострадали около 90 человек. Из района ЧП уже эвакуировали порядка 1,2 тысячи гражданских. Ситуация, похоже, стоила министру обороны Казахстана поста. Тем временем специалисты считают, что пожаром пытались скрыть хищения в части. Ведь во времена разгула терроризма в мире спрос на боеприпасы очень высок.

Взрыв на складе в Казахстане

Возгорание на складе инженерных боеприпасов произошло около 19:00 (16:00 мск) 26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Пожарные локализовать огонь не смогли. Пламя распространилось на другие хранилища. После этого произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. Очевидцы говорили о неких трассирующих следах в небе. Минобороны объяснило это явление возгоранием сигнальных патронов.

Почти сразу после возгорания начали эвакуировать жителей военного городка, а также трех населенных пунктов, расположенных в трех километрах от места возгорания. Всего вывезли порядка 1,2 тысячи гражданских, среди них — более 80 детей. Срочников, служивших там, отправили в другие воинские части области.

В результате пожара и взрывов погибли девять человек. Жертвой стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы 1992 года рождения. Также скончались сержант-контрактник, ефрейтор, служащий военизированной охраны и военный прокурор Южного региона. Порядка 90 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Причины взрыва

МВД начало расследование уголовного дела по статье 462 «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».

Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что сейчас рассматривается сразу несколько возможных причин взрывов и пожара, среди них — диверсия.

«Мы не исключаем различные причины. Это может быть и нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается умышленный поджог и диверсия», — подчеркнул Ермекбаев.

Это действительно может быть диверсией. Об этом в разговоре с «360» рассказал генеральный директор Исследовательской ассоциации Centero Максим Вилисов. По его словам, озабоченность безопасностью страны в Казахстане сейчас сильно выросла в связи с ситуацией в Афганистане.

Озабоченность повысилась в связи с возможной террористической угрозой. Нужно исходить не только из намерений „Талибана“*, который заявил, что не намерен производить никакую экспансию за пределами страны. Иные террористические группировки готовы активизироваться. Центральная Азия — наиболее уязвимый регион Максим Вилисов.

Подобного рода диверсии могут быть очень опасны. Ведь это, по сути, подрыв оборонных способностей конкретный воинских частей. Уровень опасности очень высокий, отметил собеседник.

«Речь идет о стресс-тесте элиты Казахстана, в том числе военной. Если они в данном случае не смогут обеспечить базовые принципы оборонной способности своей страны, то речь пойдет в принципе о состоятельности государства», — пояснил Вилисов.

Однако он отметил, что причины взрывов могут быть абсолютно разными — вплоть до сокрытия хищений в частях. Такую версию выдвинул и другой собеседник «360» — военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Это на просторах бывшего СССР очень распространено. Это было у нас, если помните, это было на Украине. Чем Казахстан лучше? Я бы рассматривал эту версию в качестве приоритетной», — подчеркнул Жилин.

Варианты с курящими солдатами и халатностью собеседник откинул. По его словам, вокруг подобных складов все слишком серьезно огорожено. Тем временем спрос на боеприпасы в условиях разгула терроризма в мире очень высок.

Взрывы боеприпасов с разницей в два года

Буквально двумя годами ранее в Казахстане уже случалось подобное: 24 июня 2019 года на складах воинской части № 44856 в городе Арысь из-за пожара также сдетонировали боеприпасы. Тогда были повреждены почти 90% строений города, в населенном пункте объявили режим ЧС и эвакуировали почти 45 тысяч человек. Погибли трое, а к врачам обратились свыше 400 человек.

Восстанавливали Арысь всей страной. После этого часть инженерных боеприпасов оттуда вывезли в воинскую часть № 28349, где прогремели вчерашние взрывы. Боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия. Хранили их в наземных хранилищах. Других в части попросту нет.

Отставки министров обороны Казахстана

После взрывов в Арыси из Вооруженных сил страны уволили бывшего министра обороны Сакена Жасузакова. Он возглавлял ведомство до августа 2018 года. При этом взрывы в Арыси произошли, когда Нурлан Ермекбаев уже был министром обороны. После новых взрывов он заявил, что намерен просить об отставке.

«Сейчас моя главная цель — скорейшая ликвидация последствий произошедшего. Если вас интересует вопрос об отставке, то в первую же минуту после сообщений о взрывах я принял для себя решение. Я буду просить об отставке — решение за руководством страны», — процитировало главу Минобороны Nur.kz.

При этом Вилисов уверен, что смена руководства в нынешней ситуации нежелательна, ведь ситуация очень острая. Тем временем это будет зависеть от оперативной информации, которой обладают власти Казахстана. Если речь идет о халатности, профессиональной непригодности или — еще хуже — сотрудничестве с террористами, то отставка станет правильным решением на фоне угроз и рисков.