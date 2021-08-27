Более 80 детей эвакуировали из района взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Власти Казахстана решили эвакуировать более 80 детей из района, расположенного рядом с военной частью, где прогремели взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки страны.

Предварительно, несовершеннолетние не пострадали при пожаре и последующих взрывах на складе воинской части на юге Казахстана.

«По предварительной информации, поступившей в комитет по охране прав детей МОН, среди пострадавших в Жамбылской области детей нет», — процитировал ТАСС слова представителя ведомства.

Сотрудники местных исполнительных органов для эвакуированных детей создали все необходимые условия, они обеспечили их горячим питанием и медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований.

В ведомстве посоветовали родителям отправить эвакуированных детей в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Министерство обороны ранее сообщило, что на складе, где произошло несколько взрывов, хранилось более 500 тонн тротила. Войсковая часть расположена в 30 километрах от города Тараз.