Более 500 тонн тротила хранилось на взорвавшемся складе боеприпасов в Казахстане

На складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где накануне произошло несколько взрывов, хранилось более 500 тонн тротила. Об этом сообщили на сайте Министерства по ЧС республики.

Пожар вспыхнул на складе при войсковой части в поселке Королевка на юге Казахстана накануне вечером. Пламя охватило здание склада по всей площади. Раздалось несколько взрывов, не менее шести. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров. Стало известно, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Войсковая часть расположена в 30 километрах от города Тараз. Вблизи объекта находятся три населенных пункта, в которых проживают около 1000 человек. Спасатели эвакуировали 710 человек, их разместили во временных пунктах в Таразе.

В больницы поступили 66 пострадавших. Среди них 12 военных и 49 спасателей. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что намерен подать в отставку после взрывов. Он ранее сообщил, что четыре военнослужащих погибли при ликвидации последствий ЧП. Ведомство не исключило версию поджога.