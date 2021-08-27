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    27 августа 2021, 08:45

    Более 500 тонн тротила хранилось на взорвавшемся складе боеприпасов в Казахстане

    Александр Блинов

    На складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где накануне произошло несколько взрывов, хранилось более 500 тонн тротила. Об этом сообщили на сайте Министерства по ЧС республики.

    Более 500 тонн тротила хранилось на взорвавшемся складе боеприпасов в Казахстане

    Пожар вспыхнул на складе при войсковой части в поселке Королевка на юге Казахстана накануне вечером. Пламя охватило здание склада по всей площади. Раздалось несколько взрывов, не менее шести. Осколки разлетелись в радиусе до двух километров. Стало известно, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.

    Войсковая часть расположена в 30 километрах от города Тараз. Вблизи объекта находятся три населенных пункта, в которых проживают около 1000 человек. Спасатели эвакуировали 710 человек, их разместили во временных пунктах в Таразе.

    В больницы поступили 66 пострадавших. Среди них 12 военных и 49 спасателей. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что намерен подать в отставку после взрывов. Он ранее сообщил, что четыре военнослужащих погибли при ликвидации последствий ЧП. Ведомство не исключило версию поджога.