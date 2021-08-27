Число погибших в результате взрыва в воинской части в Казахстане достигло 12

В Казахстане число погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области республики достигло 12 человек. Об этом сообщили на сайте казахстанского МЧС.

На месте взрыва нашли тела еще трех сотрудников ДЧС, их личности устанавливаются. Ранее сообщалось о девяти погибших. Таким образом, общее число жертв возросло до 12. Пострадали 98 человек. Поиски пропавших продолжаются.

ЧП произошло на складе инженерных боеприпасов при войсковой части в поселке Королевка. В четверг вечером около 19 часов (16:00 по московскому времени) там вспыхнул пожар, возгорание распространилось по всей площади склада. Раздались взрывы, их было не меньше шести. Осколки разлетались в радиусе двух километров.

Вблизи войсковой части находятся три населенных пункта с населением около 1000 человек. Она расположена в 30 километрах от города Тараз, куда из близлежащих поселков спасатели эвакуировали более 700 человек.

В МЧС Казахстана сообщили, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Начато расследование. Среди возможных причин рассматривается и диверсия.