Страшное облако, похожее на смерч, пронеслось над Орехово-Зуевом. Ученый объяснил, ждать ли нам торнадо
Кинематографичная картина попала в объективы десятков жителей Орехово-Зуева. Глядя на такое, невольно вспоминаешь воронку из «Ночного дозора».
Драматизма картине прибавили раскаты грома и яркие вспышки молний.
Смерчи в Подмосковье
В средних широтах смерчи встречались нечасто, но были. Об этом «360» рассказал Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН.
В 1980-х годах сильный смерч пронесся в Иванове. Тогда погибли 70 человек. В 2016 году рядом с Москвой тоже прошел смерч.
Сотрудники университета, в котором работает Семенов, собрали архив смерчей. Сейчас эти природные явления можно устанавливать по спутниковым данным, по лесоповалам.
«Обнаружилось, что смерчи случаются и на средней полосе довольно часто, и севернее, в том числе в Ханты-Мансийске, например, в 2012 году был сильный смерч», — сказал собеседник «360».
Это явление больше распространено на побережьях морей, где очень влажно. Но и в наших широтах они тоже случаются.
«Есть тенденция к тому, что их становится больше, потому что греет воздух сильнее сейчас, температура повышается, то есть он становится более влагоемким. И в июне, когда воздух на севере еще холодный, с холодными вторжениями приходят очень контрастные воздушные массы. Вот именно при таких условиях, когда холодный воздух охлаждает теплый, насыщенный влагой, влага начинает конденсироваться, воздух разогревается, и выделяется много энергии, которая превращается потом вот в такие вот вихри интенсивные», — объяснил природу смерчей Семенов.
Поэтому это явление необыденное, но для наших широт закономерноеВладимир Семеновзаведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН.
Надо держаться от смерча подальше, скрыться, обхватить дерево по возможности. В воронке скорость развивается выше 30 метров в секунду, а то и более 50 метров в секунду.
«Это сумасшедшая скорость. Скорость 200 километров в час может человека швырнуть, травмировать. В крайнем случае может даже засосать в смерч и поднять, потом человек упадет с большой высоты», — предупредил научный сотрудник.
Аномальные ливни лета-2020
Лето 2020 года в московском регионе отличается аномальными ливнями. Вечером 3 июля сильный дождь затопил улицы в разных районах Москвы и городах Подмосковья. Потопы стали уже постоянным явлением для столицы — ливневая канализация этим летом не справляется с тем, как быстро и как много воды оказывается на улицах города.
Как правило, короткие и обильные ливни чередуются с 30-градусной жарой. Иногда их сопровождает крупный град. Особенно сильными были дожди 18–20 июня. Тогда затопило 30 участков дорог и два подземных перехода, а в посетителей парка «Коломенское» попала молния.
Только за первые 20 дней июня в Москве выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за два месяца.