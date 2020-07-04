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    04 июля 2020, 12:00

    Первые 6 месяцев 2020 года стали самыми жаркими за всю историю

    Екатерина Керсипова

    Первое полугодие 2020 года оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодными явлениями в нашей стране. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, погода поставила температурный рекорд за 130 лет «метеорологической летописи» — наблюдают за природными явлениями в России с 1891 года. Причем жарой удивили не только весенние и летние месяцы, но и зимние.

    Вильфанд отметил, что показатели зимой-2020 превысили средние значения на 10-11 градусов — это научный руководитель Гидрометцентра назвал экстремальным.

    Ученый подчеркнул, что минувший июнь также может стать самым жарким месяцем за историю метеонаблюдений.

    Погода действительно в последнее время удивляет. Накануне в Москве и области прошел практически тропический ливень, который превратил улицы в настоящие венецианские каналы. Вода затопила дворы, залилась в автобусы и даже просочилась в метро. А жители подмосковного Орехово-Зуева смогли понаблюдать в небе пугающее грозовое облако — многие перепутали его со смерчем.