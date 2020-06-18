Последние дни в Москве держалась настоящая жара — термометр не раз показывал температуру выше +30 градусов. Долгожданный дождь, о котором мечтали многие жители, пришел в столицу неожиданно. Вскоре он превратился в мощный ливень с градом, который за считанные минуты подтопил несколько улиц.

В сети появилось множество фото и видео, которые показали последствия ливня. На кадрах видно, что уровень воды на дорогах поднялся на 10-20 сантиметров.

На некоторых улицах столицы машинам приходилось скорее плыть по дорогам, чем ехать — вода достигала середины бампера.

Пассажирам общественного транспорта повезло еще меньше — один из автобусов вода затопила изнутри. Осадков оказалось настолько много, что они попали в салон и поднялись практически до сидений. Чтобы не промокнуть, люди залезали на кресла с ногами.

На некоторые районы Москвы при этом обрушился крупный град.

Чтобы спасти от стихии свою обувь, многие жители столицы разувались и шли босиком. Некоторые оказались более предусмотрительными, и выходили на улицу в резиновых сапогах. Но и они спасали не всегда — вода поднималась прохожим до колен, и просто заливалась в обувь сверху.

Обильные осадки затопили и часть Дмитровского шоссе в районе реки Лихоборки. Из-за этого там сразу же образовалась длинная пробка.