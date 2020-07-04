Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Среди них выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 680 новых больных. Далее идет Московская область с 275 случаями. На третьем месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ — 273 человека. В Санкт-Петербурге зарегистрирован 271 заболевший. А в Свердловской области за сутки прибавилось 269 человек с COVID-19.

Меньше всего новых заболевших в Ненецком АО и Еврейской АО — по два случая.

Днем ранее по стране было выявлено 6718 заболевших.

За последние сутки в столице выздоровели 1620 человек, в Подмосковье — 458, а в Ставропольском крае — 448.

За сутки зарегистрировано 168 летальных исходов. За весь период пандемии зафиксировано 10 027 жертв новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 674 515 случаев в 85 регионах. По сравнению с предыдущим днем новых пациентов стало больше на 1%.

С начала эпидемии в России проведено более 20,1 миллиона тестов. РФ вышла на второе место по числу проведенных тестов на коронавирус.

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил появление второй волны коронавируса в столице. Единственное, что может быть, — незначительные отклонения по числу новых случаев заражения.