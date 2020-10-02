Столица Нагорного Карабаха Степанакерт весь день находится под огнем. Разрушено здание МЧС, досталось и жилому сектору, где взрывной волной повыбивало окна в домах и снесло стены. А российские журналисты весь день рискуют жизнями под обстрелом.

Окраины Степанакерта обстреляли еще 1 октября. Тогда перед атакой не было сирены, это означало, что на город тогда напали не дроны, а, скорее всего, шел артобстрел, говорят специалисты.

2 октября азербайджанские войска нанесли более мощные удары по столице Нагорного Карабаха Степанакерту. Об этом в Facebook сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. «Есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал он.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что в городе прогремело два взрыва. Один из снарядов попал в здание МЧС, из-за чего вылетели окна, двери и начался пожар.

«Мне не страшно, мне просто обидно, что в XXI веке совершаются такие зверства, убивают таким путем мирное население. Если б мне было страшно, мы бы покинули [это место]. Это наша земля, мы будем стоять», — рассказала одна из местных жительниц.

Журналист отметил, что по городу ударили спустя час после объявления воздушной тревоги. По его словам, жители слышали сирену несколько минут, но самой атаки в этот момент не произошло. Обстрел начался позже и внезапно. Некоторые местные успели спрятаться. На этих кадрах люди пережидают бомбежку в подвале церкви и на складе гуманитарной помощи.

«Стреляют по городу, по гражданским объектам и инфраструктуре. По предварительным данным, у нас есть раненые. [Все произошло] около 13 часов. Паники нет. Гражданские лица — в основном в убежищах», — рассказал один из жителей Степанакерта радио Sputnik.

При этом многие жители столицы после первых ударов начали пытаться вывезти своих родных. В первую очередь горожане думали о безопасности детей и стариков.

На фотографиях из Степанакерта видно, что после ударов по столице на дорогах остались глубокие выбоины. Снаряды раскурочили асфальт, пробили стены некоторых зданий, а в помещениях разбиты стекла.

Еще одни кадры, снятые в жилом секторе неподалеку от разрушенного здания МЧС, опубликовал сайт RT. Здесь также запечатлены разрушенные стены и осколки от окон, разбросанные по улицам. У кого-то в доме перегородка между комнатами вовсе осыпалась прямо на кровать.

В Едином информационном центре при правительстве Армении подтвердили, что из-за обстрела азербайджанскими ВС здание спасательной службы было частично разрушено. Ранения получили 10 человек. Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Под обстрел попала певица Юлия Чичерина, которая была в 40 километрах от столицы.

«Мы оказались в Карабахе. И сначала был взрыв, потом что-то летело, потом была воздушная тревога. Это были беспилотники, я видела огромную дырку в мосту. Потом там еще что-то летало над самим населенным пунктом. Из машин нас повыгоняли, чтобы они не взорвались», — поделилась исполнительница.

По словам Чичериной, ей удалось укрыться под навесом торговой лавки, где она увидела кота. Она отметила, что именно рыжий хвостатый спас ее, так как коты всегда бегут от бомбежки.

Также был нанесен удар по единственному мосту через реку Акари, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией. Он находится на удалении от столицы. Сейчас уже начались работы по восстановлению поврежденных участков конструкции.

Спустя час после удара по мосту к нему подъехали российские корреспонденты Life Shot. Но журналистов начал обстреливать беспилотник.

«Только загрузились в машину, как тут же прозвучал сигнал тревоги, начался обстрел. После этого мы побежали, потому что в машине было оставаться бессмысленно и рискованно, потому что мы могли с этой машиной там и остаться», — рассказал корреспондент Артур Матвеев.

На выезде из Мартакерта, находящегося в 50 километрах от Степанакерта, под огонь попали корреспонденты Первого канала и РИА «Новости». Также там были работники армянских телеканалов и волонтер из США. Артобстрел начался, когда автобус проезжал рядом с позициями военных.

«Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие», — сообщил один из корреспондентов.

Из какого именно оружия наносились удары, пока не озвучивается. Как пояснил находящийся на месте событий журналист Михаил Аксель, из-за попадания снаряда полностью выгорело поле. В связи с этим он предположил, что обстрел проводили реактивными снарядами установки «Град» или системы залпового огня «Смерч». Некоторые боеголовки, по словам журналиста, были с осколочным воздействием.

Обстрелы столицы не закончились и к вечеру. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян лично узнал обстановку на передовой в районе Гадрута.

«Я только что был на южном направлении, там тоже начали стрелять, артиллерия работает. „Смерч“ стрелял четыре раза примерно, четыре взрыва было. Гражданские пострадали, пять человек в госпиталь увезли. Потом была воздушная тревога, дальше я уже уехал, не знаю, может, там продолжает тяжелая артиллерия работать», — рассказал он.

Сейчас местные жители снова прячутся в подвалах. Пока в столице обстрелы не утихают. Журналисты сообщают о двух новых взрывах и воздушной тревоге. На опубликованных кадрах видно, что в укрытии много женщин с детьми.

После утреннего нападения пресс-секретарь Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян заявил в Fасebook, что Азербайджан получит соразмерный ответ.