Российские журналисты попали под артобстрел в Карабахе

Под снаряды попали корреспонденты Первого канала и РИА «Новости», четыре сотрудника армянских телеканалов и волонтер из Соединенных Штатов.

«На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, их накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие», — приводит агентство слова корреспондента.

Ранее под обстрел в 40 километрах от Степанакерта попала российская певица Юлия Чичерина. Она спряталась под навес торговой лавки, где сидела кошка. Животное указало ей безопасное укрытие.

Боевые действия идут в Карабахе уже шестой день. Армения и Азербайджан обвинили в агрессии друг друга. С обеих сторон есть потери. 2 октября в МИД Армении сообщили, что Ереван готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта.