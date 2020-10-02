Чичерину во время обстрела в Карабахе спасла кошка

Певица Юлия Чичерина, которая приехала в Нагорный Карабах, «чтобы петь», попала под обстрел беспилотников. Она спаслась под навесом торговой лавки, где сидела кошка. Животные всегда бегут от войны и прячутся в безопасных местах.

«Сначала был взрыв, потом что-то летело, потом была воздушная тревога. Это были беспилотники, я видела огромную дырку в мосту. Потом там еще что-то летало над самим населенным пунктом. <…> Ну я спряталась под навесом какой-то торговой лавочки. Там была кошка. А кошки, если хотите знать, всегда бегут от перелетов, собаки тоже. Так что кошка спасла меня», — приводит RT слова Чичериной.

Ранее стало известно, что Чичерина приехала в Нагорный Карабах и попала под обстрел беспилотников в 40 километрах от Степанакерта. В непризнанную республику вместе с певицей приехал ее муж Сухраб Раджабов. Он рассказал, что все обошлось без ранений.

2 октября по столице Нагорного Карабаха Степанакерту нанесли артиллерийский удар. Армения обвинила в атаке Азербайджан.

Баку и Ереван начали военные действия на линии соприкосновения шесть дней назад, 27 сентября. В МИД Армении сообщили о готовности к мирным переговорам по урегулированию военного конфликта.