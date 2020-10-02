По столице Нагорного Карабаха нанесли удар

Армения обвинила Азербайджан в атаке на столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Как сообщил корреспондент РБК с места событий, в городе разорвалось минимум два снаряда. Есть раненые. Район Степанакерта сняли на видео после обстрела.

Сейчас машины скорой помощи развозят пострадавших во время удара по больницам. Минобороны Армении обвинило в артиллерийской атаке Баку.

Ранее в Министерстве иностранных дел Армении заявили, что Ереван готов к мирным переговорам по урегулированию военного конфликта в Нагорном Карабахе. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что армянскому премьеру Николу Пашиняну необходимо сесть за стол переговоров как можно скорее. Если война продолжится, люди перестанут его поддерживать и внутриполитическое положение главы правительства Армении серьезно ухудшится.

Военные действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Бои на линии соприкосновения не утихают уже шестой день. С обеих сторон есть погибшие.

Накануне вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что армия Азербайджана за несколько дней потеряла уже более 1200 солдат и офицеров.