Оптовая стоимость бензина обновила исторический максимум. Что будет с ценами на АЗС?

Оптовые цены бензина АИ-95 обновили исторический максимум. Другие марки топлива тоже подорожали. Эксперты объясняют это дисбалансом спроса и предложения, а также действием демпфера, сглаживающего скачки стоимости. Что будет с ценами на АЗС?

Накануне, 17 июня, стоимость бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум и достигла 56,75 тысячи рублей за тонну. АИ-95 «Премиум» подорожал на 0,89%, до 57,2 тысячи рублей. С начала лета это топливо выросло в цене на 9%. Цена за тонну АИ-92 увеличилась на 0,59%, почти до 49,81 тысячи рублей.

Дисбаланс спроса и предложений

Из-за пандемии коронавируса перевозки резко сократились и спрос на топливо упал. По данным Минэнерго, в некоторых регионах падение доходило до 70%, рассказал «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. А экспортировать бензин было невозможно — на зарубежных рынках наблюдался такой же спад.

«Компании сократили производство. А сейчас в Центральной России, особенно в московском регионе, довольно стремительно мы вышли из ограничений по перемещению. Сейчас мы наблюдаем переходный период. Когда спрос уже существенно подрос, а производство еще недостаточно, заводы не успели насытить рынок топливом», — рассказал эксперт.

Рекордное подорожание АИ-95 он объяснил тем, что его выпуск сократился сильнее всего — именно эта марка используется для заправки легковых авто граждан, которые около двух месяцев находились на самоизоляции. В итоге из-за локального дефицита представители независимых АЗС «побежали» на биржу за топливом, из-за чего цены предсказуемо подскочили.

Налог на кризис

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил «360» текущее подорожание АИ-95 тем, что из-за снижения нефтяных цен отрасль с трудом справлялась с налоговой нагрузкой. Поэтому в мае им снизили нормативы объемов. В июне спрос пошел вверх, производство начало расти. Но из-за сглаживающего скачки цен демпфера за каждую дополнительную тонну топлива придется платить дополнительные акцизы.

«Ситуация на бирже неудивительна, потому как есть этому понятное объяснение. Это демпфирующий механизм. И если раньше он работал в качестве сглаживающего механизма относительно внешних колебаний, то в случае падения цен на нефть демпфер превратился в налог на кризис», — заявил Баженов.

Из-за падения стоимости ниже цены отсечения в 42,4 доллара за баррель Urаls нефтяники доплачивают эту разницу в бюджет. В январе 2020 года за тонну бензина они отдавали около 100 рублей, в апреле — 17 тысяч.

Цены на АЗС

По мнению Юшкова, дефицит и повышение стоимости будет временным и в ближайшую неделю они вернутся к прежним отметкам. НПЗ будут скидывать на рынок новые объемы топлива, рынок довольно быстро насытится, и пиковых максимумов они больше не достигнут.

При этом эксперт уверен, что рост оптовых цен никак не отразится на розничной стоимости топлива на заправках. Этот вопрос на АЗС контролирует ФАС, наказывая тех, кто задирает их выше уровня инфляции.

«Если какие-то убытки будут, потому что ты покупаешь на бирже дорогой бензин, а продаешь по ограниченным ценам, то это будут убытки АЗС либо компаний, собственников этих АЗС», — добавил собеседник.

После стабилизации баланса спроса и предложения оптовая цена тонны АИ-95 может опуститься ниже 50 тысяч рублей. То есть, как и раньше, не будет сильно отрываться от АИ-92.