Цены на бензин рекордно подскочили. Специалист объяснил, почему — и что с этим делать
«Ситуация на бирже не удивительна, потому как есть этому понятное объяснение. Это демпфирующий механизм. И если раньше он работал в качестве сглаживающего механизма относительно внешних колебаний, то в случае падения цен на нефть демпфер превратился в налог на кризис», — заявил «360» Баженов.
По его словам, сегодня нефтеперерабатывающие компании при поставке каждой дополнительной тонны любого бензина должны платить дополнительные акцизы в бюджет.
«В связи с тем, что нефтепереработка не могла вывезти налоговые нагрузки, в мае снизили нормативы объемов. И сейчас спрос начал подтягиваться, отсюда достаточно быстро выросли биржевые цены», — заключил эксперт.
Закон о демпфере на топливо появился в 2018 году и заработал с 1 января 2019 года. Изначально его основной целью было недопущение скачков цен на АЗС для российских потребителей. Но сейчас нефтяные компании из-за снижения стоимости нефти тратят в разы больше денег в казну государства.