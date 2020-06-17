Цены на бензин Аи-95 взлетели на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и побили исторический рекорд — 56,8 тысячи рублей за тонну. Но такие цифры вполне закономерны, уверен руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Ситуация на бирже не удивительна, потому как есть этому понятное объяснение. Это демпфирующий механизм. И если раньше он работал в качестве сглаживающего механизма относительно внешних колебаний, то в случае падения цен на нефть демпфер превратился в налог на кризис», — заявил «360» Баженов.

По его словам, сегодня нефтеперерабатывающие компании при поставке каждой дополнительной тонны любого бензина должны платить дополнительные акцизы в бюджет.

«В связи с тем, что нефтепереработка не могла вывезти налоговые нагрузки, в мае снизили нормативы объемов. И сейчас спрос начал подтягиваться, отсюда достаточно быстро выросли биржевые цены», — заключил эксперт.

Закон о демпфере на топливо появился в 2018 году и заработал с 1 января 2019 года. Изначально его основной целью было недопущение скачков цен на АЗС для российских потребителей. Но сейчас нефтяные компании из-за снижения стоимости нефти тратят в разы больше денег в казну государства.