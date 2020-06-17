    17 июня 2020, 19:43

    Цены на бензин рекордно подскочили. Специалист объяснил, почему — и что с этим делать

    Екатерина Андронова, Эля Данилюк

    Цены на бензин Аи-95 взлетели на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и побили исторический рекорд — 56,8 тысячи рублей за тонну. Но такие цифры вполне закономерны, уверен руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
    Цены на бензин рекордно подскочили. Специалист объяснил, почему — и что с этим делать

    «Ситуация на бирже не удивительна, потому как есть этому понятное объяснение. Это демпфирующий механизм. И если раньше он работал в качестве сглаживающего механизма относительно внешних колебаний, то в случае падения цен на нефть демпфер превратился в налог на кризис», — заявил «360» Баженов.

    По его словам, сегодня нефтеперерабатывающие компании при поставке каждой дополнительной тонны любого бензина должны платить дополнительные акцизы в бюджет.

    «В связи с тем, что нефтепереработка не могла вывезти налоговые нагрузки, в мае снизили нормативы объемов. И сейчас спрос начал подтягиваться, отсюда достаточно быстро выросли биржевые цены», — заключил эксперт.

    Закон о демпфере на топливо появился в 2018 году и заработал с 1 января 2019 года. Изначально его основной целью было недопущение скачков цен на АЗС для российских потребителей. Но сейчас нефтяные компании из-за снижения стоимости нефти тратят в разы больше денег в казну государства.