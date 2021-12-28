США оказались в сложной ситуации перед встречей с Россией. Они не могут признать ошибки

Переговоры России с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Правда, обсуждать их американцы желанием не горят. Владимир Путин уже заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным». Однако американская сторона, по мнению экспертов, оказалась буквально загнана в угол. Но при желании обеих сторон договоренностей добиться реально.

Переговоры России и США

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января. Правда, окончательной договоренности пока нет. Об этом РИА «Новости» заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры России и США пройдут 10 января, России и НАТО — 12 января, а России и ОБСЕ — 13 января.

«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — пояснил Рябков.

Он добавил, что очень важно присутствие на переговорах высокопоставленных военных со стороны НАТО. Накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран Альянса. Там указали на некоторые тревожные моменты в поведении западных стран.

В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила прекратить дальнейшее расширение Альянса, а также исключить присоединение Украины к нему. РФ выступила против развертывания ракет средней и меньшей дальности там, откуда они могут нанести урон другому государству.

Владимир Путин 26 декабря напомнил о нежелании Запада обсуждать эти моменты. Президент заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности может последовать «самый разный» ответ от России. Глава государства подчеркнул, что эти предложения сделали, чтобы достичь «дипломатического переговорного результата». По словам Путина, переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве.

Почему США уходят от ответа

После того как российский МИД озвучил предложения в адрес США по мерам обеспечения безопасности, многие эксперты по международным отношениям, а также политики рассуждали на тему, насколько готовы американцы отреагировать на такого рода предложения. Большинство считают, что Белый дом оказался в сложной ситуации. Не реагировать США не могут, как и принять предложения России, ведь это будет означать, что расширение НАТО, которое происходило годами, имело целью нанести ущерб безопасности РФ. Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Новиков.

«Поэтому Вашингтон, естественно, взял паузу. Комплексного ответа мы пока не услышали. Наверное, можно спрогнозировать, что будут попытки как-то растащить предложения РФ, которые были выдвинуты в комплексе. Но Рябков заблаговременно, комментируя подходы американской стороны, подчеркнул, что наше предложение — это не некое меню, которое положено на стол в ресторане, из которого можно брать отдельные элементы, а от других отказываться», — отметил Новиков.

Он добавил, что Россия будет настаивать на комплексности. И, по мнению первого заместителя председателя комитета по международным делам Госдумы, это правильный подход.

При этом из Штатов слышны только положительные мнения касательно диалога с Россией. То есть в США говорят, что диалог возможен, даже реально достижение каких-то соглашений. Вот только американцы допустили, что могут не согласиться с предложениями РФ. Об этом рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Устроит ли это Москву? Это другой вопрос. Мы пока не знаем, с чем они готовы соглашаться, а с чем не готовы. Там, конечно, они выпячивают устав, в котором говорится, что присоединение к НАТО — процесс добровольный, но мы прекрасно знаем, что это такая уловка. Вопрос этот решается далеко не в добровольном порядке. Я думаю, что в той или иной мере при желании сторон договориться можно», — отметил историк.

Главная тема диалога США и России

Рогулев уверен, что главной темой 10 января станет Украина. Россия будет настаивать на внеблоковом статусе соседки. При этом историк напомнил, что этот момент был прописан и в Конституции Украины после распада СССР, однако потом руководство страны это изменило, как и политику государства.

«Думаю, что позиция России действительно серьезная. <…> Это не блеф. <…> В плане ответа Россия уже делала не просто намеки, а шаги, чтобы осознали эти решения. Я имею в виду 2008 год. Тогда на саммите НАТО было принято решение о приеме Грузии и Украины в НАТО. <…> После этого Саакашвили двинул свои войска на Южную Осетию, был разгромлен. Сейчас, думаю, Грузия стоит намного дальше от вступления в НАТО, чем тогда», — подчеркнул Рогулев.

Тогда жест России и ее позиция по поводу произошедшего не возымели действия. Историк полагает, что сейчас позиция РФ гораздо сильнее.