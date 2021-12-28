МИД подтвердил планы провести переговоры с США и НАТО в январе

Замглавы МИД Сергей Рябков подтвердил планы провести переговоры с США 10 января, а с НАТО — 12 января. По его словам, там могут обсудить гарантии безопасности, но окончательной повестки пока нет.

«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — объяснил Рябков РИА «Новости».

Замглавы МИД добавил, что Россия официально передала США предложения по повестке дня. Между тем СМИ со ссылкой на неназванных представителей американской администрации написали, что будут обсуждаться вопросы Украины и контроля над вооружениями. Подобные темы Рябков назвал абстракцией.

Вместо таких неконкретных вопросов в МИД считают, что надо обсуждать проекты, которые представлены российской стороной, — соглашения по гарантиям безопасности. Рябков отметил, что американские коллеги должны исходить из того, что именно эти проекты являются повесткой, на которой нужно сосредоточиться.

О планах провести в январе переговоры сообщило агентство AFP со ссылкой на Белый дом. Издание отметило, что стороны обсудят контроль над вооружениями. Кроме переговоров с США и НАТО, обсуждается возможность встречи представителей РФ и ОБСЕ.