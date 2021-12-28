Надежду на сотрудничество с Россией выразили в Совете национальной безопасности США. В Белом доме сообщили, что переговоры России и США пройдут 10 января, а заседание Совета России и НАТО — 12 января.

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — сообщили AFP в Совете нацбезопасности.

По словам представителя Совета, заседание России и НАТО пройдет 12 января, а 13 января — переговоры России и ОБСЕ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров передал, что сразу после новогодних выходных Россия проведет основные переговоры с США по вопросам безопасности. Российскую сторону будет представлять делегация из разных ведомств, которую составят дипломаты и военные.

Лавров подчеркнул, что Россия не ставит США никаких ультиматумов, но бесконечно разговаривать не получится — для России важен результат в конкретные сроки.

В ноябре российские дипломаты предоставили США и странам НАТО проекты договоренностей по гарантиям безопасности. Они включают в себя положения о нерасширении НАТО на восток и запрете на военную деятельности на Украине.