МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Гарантиями безопасности для России со стороны США и НАТО станет выполнение ряда договоренностей. Российские дипломаты в том числе предложили Альянсу отказаться от присоединения к нему Украины.

Проекты договора между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах ее обеспечения РФ и НАТО передали американской стороне 15 декабря на встрече в российском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

В размещенных на сайте министерства документах говорится о предложении России касательно Украины. НАТО должен исключить ее присоединение к Альянсу и остановить дальнейшее расширение.

Стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поразить территорию друг друга.

Все возникающие споры необходимо решать мирно и воздерживаться от применения силы, причем Россия настаивает на закреплении такой договоренности с НАТО.

Территорию других стран ни РФ, ни страны Альянса не должны использовать для подготовки к нападению или для нападения друг на друга. Обе стороны должны обязаться не создавать условий, которые можно расценить как угрозу.

В проектах также указано, что Россия и Соединенные Штаты условятся не проводить военные учения, где отрабатывались бы сценарии применения ядерного оружия. Государства также не должны готовить неядерные страны к его использованию.

США и РФ необходимо дать обязательства не развертывать ядерное оружие за границей, а уже развернутое — вернуть. Инфраструктура развертывания ядерных сил вне своей территории должны быть уничтожена.

Россия предложила НАТО подтвердить отсутствие мнения друг о друге как о противниках. Альянсу стоит отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии и не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 года. Допускаются исключения, но за согласием России и членов НАТО.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода. <...> Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — заключили в МИД РФ.