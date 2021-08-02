США вновь обвинили Китай в создании коронавируса. Для санкций не нужны доказательства

Республиканцы из палаты представителей США провели собственное расследование и решили, что SARS-CoV-2 появился в лаборатории в Ухане. Там, уверены конгрессмены, попросту произошла утечка. При этом никаких неопровержимых улик американцы не приводят. Зато уже призвали ввести санкции. Специалисты уверены, что это политический ход, а не научное расследование.

Отчет республиканцев основан на данных из открытых источников, а также на косвенных свидетельствах. Предоставил его старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса, написал Hill.

«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки [заболевания]. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии — прим. ред.)», — заявил Маккол.

Он уверен, что в лаборатории исследовали мутации с приобретением функции. Причем это якобы делали в небезопасных условиях. Также республиканцы выразили мнение о том, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября. Именно поэтому конгрессмены призывают ввести санкции в отношении ученых лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии.

Не научное исследование, а политический ход

Всерьез рассматривать результаты исследования республиканцев не стоит. Об этом в разговоре с «360» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Леонид Крутаков. Он уверен, что здесь речь идет о политическом ходе, а не научных изысканиях.

Как в рамках конгресса можно расследовать такое серьезное дело? У них есть доступ к городу Ухань? Проводилось уже расследование. Ничего не нашли. А конгресс вдруг нашел. Конечно, это чистая политика. К здравоохранению это не имеет никакого отношения Леонид Крутаков.

Политолог предположил, что так США хотят сделать из Китая злодея мирового уровня. Если Россия — главный противник Штатов в военно-политическом плане, то Китай — в экономическом. Именно поэтому у американцев на данный момент два врага.

Схожую точку зрения высказал и другой собеседник «360» — директор Института международных исследований Виктор Мизин. Он отметил, что у него много знакомых в научной среде в Китае.

«Все это мне напоминает известную стратегию highly likely, потому что никаких реальных фактов, расследований под этим нет. Это все вилами на воде писано. Мнимая китайская угроза уже затмила даже Россию как главный демонизирующий фактор американской политики. <…> Это чисто политическое решение, потому что есть масса свидетельств, в том числе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это просто очередной шаг в этой конфронтации, которая при Байдене будет только возрастать», — пояснил Мизин.

Он уверен, что подобные шаги американцев обусловлены страхом перед Китаем, который развивается с удивительной скоростью. Собеседник предположил, что российская сторона вскоре выступит с заявлением по этому поводу, потому что Китай — союзник России.

Конспирологические теории без оснований

С самого начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ не раз появлялись самые разные версии возникновения вируса. Обвиняли в пандемии и ученых США. Но самая популярная теория — утечка из местной лаборатории. Сотрудники ВОЗ весной этого года посетили Уханьский институт вирусологии, включая территорию максимально изолированной лаборатории BSL-4. Именно с ней были связаны все конспирологические теории и слухи.

Специалисты опубликовали полную версию доклада международной группы. Согласно документу, утечка из китайской лаборатории как источник возникновения коронавируса — крайне маловероятный вариант. Также в докладе отметили, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Миссия ВОЗ также назвала возможной версию появления коронавируса в охлажденных продуктах.

Однако США и некоторые другие государства это не убедило. Штаты и еще 13 стран составили совместное заявление, в котором сообщили о необходимости проведения независимого расследования происхождения коронавируса.