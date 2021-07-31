На американской базе Форт-Дитрик (Мэриленд) находится военная лаборатория, в которой хранятся данные о бактериологических разработках немецких фашистов и японского «Отряда 731». До недавнего времени она функционировала, но была закрыта после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в окрестностях.

Китайское издание «Жэньминь жибао» заподозрило, что утечка опасных вирусов произошла именно там. В 2019 году в двух домах престарелых, расположенных по соседству, была зафиксирована вспышка странной пневмонии. Власти штата сообщали о «пневмонии, связанной с электронными сигаретами» и стремительном росте заразившихся. По стране было отмечено резкое увеличение респираторных заболеваний необъяснимого происхождения. Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально объявили о закрытии лаборатории в Форт-Детрике.

«Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Все детали были скрыты под предлогом „национальной безопасности“ и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой», — подчеркнули в издании.

По мнению журналистов, вспышка коронавируса нового типа произошла в США на месяц раньше, чем в китайском Ухане. О медленном распространении ковида по США в декабре 2019 года сообщали также Национальные институты здравоохранения страны.

Издание отметило, что американским властям не удастся уклониться от собственного расследования и проверки международным структурами. Вашингтон должен придерживаться принципов прозрачности.

Более 500 тысяч жителей Китая в открытом письме потребовали от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести расследование в биологической лаборатории на базе Форт-Детрик.