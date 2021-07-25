Британское медицинское издание назвали виновником пандемии коронавируса

Авторитетный британский медицинский журнал The Lancet в начале прошлого года имел доступ к научным работам о передаче патогена к патогену, однако скрыл этот факт. Пандемии коронавируса можно было бы избежать, если бы издание поделилось этой информацией. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя Джереми Фаррара.

По словам Фаррары, известная издателям информация могла бы остановить рост числа заражений и спасти миллионы, но редакторы не стали публиковать первые исследования китайских медиков и не прислушались к советам эпидемиологов. Исследователь отметил, что тогда каждая секунда была на счету.

«Мир должен был немедленно узнать об этом. <…> Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний», — цитирует Daily Mail Фаррару. Автор книги предположил, что на работников журнала могли надавить власти Китая, которые не хотели утечки данных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года после вспышки заболевания в китайском мегаполисе Ухань в декабре 2019 года. С того момента в мире выявили почти 194 миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 4 152 727 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.