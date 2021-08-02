Республиканцы в США нашли ответ на вопрос о происхождении коронавируса

Представители Республиканской партии США из палаты представителей опубликовали результаты расследования возникновения коронавируса. По их данным, SARS-CoV-2 возник в уханьской лаборатории, а ученые допустили его утечку.

Расследование республиканцы проводили на основе открытых данных и косвенных свидетельств. Отчет третьей части расследования опубликовал в газете The Hill старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

«По мере того, как мы продолжаем расследовать причины пандемии коронавируса, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии (WIV)», — сказано в отчете Маккола.

Согласно результатам расследования, лаборатория изучала «мутации с приобретением функции». Это происходило в небезопасных условиях, во время ремонта здания. Утечка произошла в августе или сентябре 2019 года. Тогда и появились первые заболевшие.

Маккол призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы мешавших борьбе с пандемией. Республиканец считает, что за непоследовательные и заведомо неточные утверждения необходимо вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака.

«Пришло время применить все инструменты, которые есть у правительства США, и продолжить отыскивать всю правду о том, как появился этот вирус», — добавил Маккол.