Срочник убил сослуживцев на Украине. Теперь проверка ждет всю армию

В Днепре военнослужащий Нацгвардии Украины устроил стрельбу. Пять человек погибли. Солдата задержали, заведено уголовное дело. Стрелявший рос без отца, среди военных к нему нареканий не было. Теперь правоохранители первым делом будут выяснять мотивы нападения.

Стрельба в Днепре

В Днепре солдат-срочник Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу. Погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила пресс-служба МВД Украины. Нападение произошло в 03:40 (04:40 по московскому времени) на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш».

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся», — отметили в пресс-службе.

Среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская, уточнили в Нацполиции. Позже выяснилось, что одна из раненых умерла во время оказания медицинской помощи.

Полицейская операция «Сирена» в Днепре

Для поимки стрелка в Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге подняли подразделения Нацполиции и Нацгвардии, территорию завода оцепили.

«Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь», — заявили в Нацгвардии.

На место происшествия также выехало руководство областного главка Нацполиции, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа. Через несколько часов стрелявшего задержали. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Денис Монастырский.

«Артема Рябчука задержали полицейские на Днепропетровщине. Он понесет самую суровую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, которые честно сделали свою работу. По моему приказу будет создана комиссия для изучения обстоятельств, которые могли привести к этому 21-летнего солдата, которого призвали научить защищать страну и держать охрану, а не расстреливать коллег», — написал министр.

Уголовное дело уже возбудили. Теперь солдату-срочнику грозит пожизненное лишение свободы. Его делом займутся представители Госбюро расследований и военной прокуратуры. Мотивы преступления пока неизвестны.

Стрелявший срочник рос без отца

Стрелявший солдат служил в Нацполиции с осени прошлого года. Об этом рассказал пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук.

«Был задействован в охране „Южмаша“. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. <…> Характеризовался положительно. Назначение в караул — целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом», — процитировало Музычука издание «Сегодня».

Рябчук из города Измаила Одесской области. Парень вырос без отца. Об этом на своей странице в Fасеbооk рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? <…> Будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание», — отметил Геращенко.

Монастырский призвал тщательно проанализировать организацию военной службы и понять, что в ней можно изменить. По его словам, необходимо изучить обстоятельства прохождения Рябчука через военно-медицинскую комиссию, а также его психическое состояние на момент выдачи разрешения на оружие.