Момент расстрела военных в Днепре попал на видео

Кадры, на которых солдат-срочник Артем Рябчук убивает сослуживцев в Днепре, опубликовали в Сети. Самого военного уже задержали.

ОСТОРОЖНО! ЖЕСТКОЕ ВИДЕО!

На кадрах видно, как в помещении находятся двое мужчин, вдруг туда врывается солдат и открывает огонь.

Случай произошел ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре. Известно, что 20-летний Рябчук убил пятерых, еще пятеро ранены. Стрелок после произошедшего сбежал, прихватив автомат Калашникова. МВД Украины позже сообщило о его задержании.

Государственного бюро расследований Украины сообщило об открытии уголовного дела. Сейчас устанавливаются мотивы стрелявшего, а также то, как на территории «Южмаша» велась служба и охрана. Завод является государственным стратегическим объектом, там производят ракетно-космическую технику.