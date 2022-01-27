Устроившего расстрел в Днепре солдата задержали

Украинского солдата Артема Рябчука, расстрелявшего караул военнослужащих в Днепре, задержали. При нем был автомат Калашникова, сообщили СМИ.

О поимке военнослужащего в своем Теlеgrаm-канале сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Фотографии с места задержания солдата опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Задержание солдата также подтвердили в МВД Украины.

В Нацгвардии Украины ранее сообщили, что солдат, расстрелявший людей в Днепре, служил в НГУ с осени 2021 года, имел положительную характеристику и не наблюдался у психолога, а перед назначением в караул никаких отклонений у него не замечали.

Солдат Нацгвардии Украины Артемий Рябчук ночью расстрелял из автомата Калашникова сослуживцев в карауле на территории завода «Южмаш» в Днепре. Погибли четверо военнослужащих и одна гражданская, еще пятеро получили ранения. После этого 20-летний военнослужащий скрылся с места, прихватив оружие. Для поимки преступника силовики развернули масштабную операцию в Днепре и окрестностях.