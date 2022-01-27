Уголовное дело открыли после стрельбы в Днепре

Уголовное дело завели после стрельбы в Днепре, во время которой солдат-срочник убил пятерых и ранил еще столько же. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

«По данному факту начато уголовное производство. <…> Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы и причины, которые подтолкнули военного пойти на преступление.

Срочник 2001 года рождения, который служит в Национальной гвардии Украины, открыл огонь по сослуживцам ночью 27 января. Все произошло на территории Южного машиностроительного завода. После случившегося молодой человек скрылся. В Днепре и соседних районах проходит спецоперация — стрелка ищут.

Госбюро расследований попросило жителей Днепра и близлежащих районов быть внимательными, если они увидят кого-то подозрительного, надо сообщить в правоохранительные органы.