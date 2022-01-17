«Спутник V» признала Австралия. Куда еще можно попасть с российской прививкой

Гости Австралии, которые как минимум 14 дней назад были привиты российской вакциной «Спутник V», теперь рассматриваются местными властями как полностью вакцинированные. На «Спутник Лайт» это решение пока не распространяется. Российский препарат набирает популярность в мире, а вакцинированных им пускает все большее количество государств.

Вакцина в Австралии

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать российские прививки против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили на сайте регулятора.

В TGA отметили, что на прошлой неделе получили дополнительную информацию, доказывающую, что эта вакцина обеспечивает защиту и потенциально снижает вероятность того, что прибывающий путешественник передаст вирус другим, находясь в Австралии, или сам тяжело заболеет COVID-19. Эта информация основана на исследованиях, предоставленных TGA правительством России при содействии посольства Австралии в Москве.

«Данные свидетельствуют, что две дозы „Спутника V“ (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98–100%», — пояснили в TGA.

Решение касается только двухкомпонентной прививки Центра имени Гамалеи, вакцинация «Спутником Лайт» не дает человеку в глазах австралийских властей такой статус.

«Признание „Спутника V“ расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну», — отметили в TGA.

Австралия закрыла въезд в страну для всех, кроме жителей и резидентов, в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. Постепенно снимать ограничения власти начали лишь в прошлом году.

Признание «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение. Оно касается и проведения клинических исследований российского препарата. По словам замглавы Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, у специалистов ЕМА не было критических замечаний.

Тем не менее в Евросоюзе пока не признали российский препарат. По словам посла Маркуса Эдерера, ЕМА не получило от российской стороны необходимых для признания вакцины документов.

«Спутник V» одобрили уже более 70 стран. По количеству полученных разрешений эта прививка занимает второе место в мире. Ее эффективность на основе анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян составила 97,6%.

Куда можно полететь россиянам без ПЦР

Некоторые страны еще летом разрешили въезжать туристам, привитым любой российской вакциной. Многие перестали требовать с россиян прохождение ПЦР-тестов.

Армения еще в мае облегчила въезд для россиян, имеющих свидетельство о полной вакцинации. Им достаточно просто предоставить сертификат о прививке на английском языке, распечатанный с сайта «Госуслуг» и с указанием номера загранпаспорта. В Хорватию можно попасть, имея на руках сертификат о прививке, который действует в течение 180 дней.

Для въезда в Черногорию нужно получить лишь подтверждение о вакцинации — не менее чем за семь дней до прибытия в страну. А для отдыха в Болгарии с момента введения последней прививки должно пройти не менее двух недель. Руководство Молдавии также разрешают туристам с подтвержденным сертификатом о вакцинации приезжать на территорию республики. Смягченные правила действуют для россиян и в Иордании с Марокко.

Куда можно полететь россиянам с ПЦР-тестом?

Есть и те государства, для которых одной лишь российской вакцины не достаточно. Для въезда в них привитым гражданам РФ все же придется сдать тест.

Так, с 30 июня Греция требует от россиян отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан за последние 72 часа, или отрицательный экспресс-тест, сделанный за 48 часов до прибытия. Также, кроме сертификата о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, от россиян требует и Грузия. Он должен быть сделан за последние 72 часа. Кипр тоже пускает гостей из РФ, привившихся «Спутником V», но и сдавших тест в том числе.