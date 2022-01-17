Привитым «Спутником V» разрешили посещать Австралию

МВД Австралии разрешило посещать страну людям, прошедшим полный цикл вакцинации «Спутником V». Об этом заявили в ведомстве, написало РИА «Новости».

Прививку «Спутником V» признало Управление терапевтических товаров (TGA). Человек, получивший обе дозы этого препарата, считается вакцинированным на территории Австралии. В ведомстве отметили, что российская вакцина показала высокую эффективность как против заражения коронавирусом, так и против тяжелого лечения болезни.

Сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране. По количеству полученных разрешений эта прививка занимает второе место в мире. Ее эффективность на основе анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян составила 97,6%.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация — это самый надежный способ защиты от коронавируса. Доля привитых среди больных с тяжелым течением болезни составляет меньше, чем 0,03%. В ВОЗ также связывали смертность от COVID-19 с отказом от прохождения вакцинации.