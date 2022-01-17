Привитым «Спутником V» разрешили посещать Австралию
МВД Австралии разрешило посещать страну прошедшим полный цикл вакцинации «Спутником V»
МВД Австралии разрешило посещать страну людям, прошедшим полный цикл вакцинации «Спутником V». Об этом заявили в ведомстве, написало РИА «Новости».
Прививку «Спутником V» признало Управление терапевтических товаров (TGA). Человек, получивший обе дозы этого препарата, считается вакцинированным на территории Австралии. В ведомстве отметили, что российская вакцина показала высокую эффективность как против заражения коронавирусом, так и против тяжелого лечения болезни.
Сейчас «Спутник V» одобрен в 71 стране. По количеству полученных разрешений эта прививка занимает второе место в мире. Ее эффективность на основе анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян составила 97,6%.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация — это самый надежный способ защиты от коронавируса. Доля привитых среди больных с тяжелым течением болезни составляет меньше, чем 0,03%. В ВОЗ также связывали смертность от COVID-19 с отказом от прохождения вакцинации.