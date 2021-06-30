Турция разрешила въезжать российским туристам, привитым любой отечественной вакциной. Другие страны постепенно начинают пускать привитых российских путешественников, не требуя от них прохождения ПЦР-тестов.

Въезд в Турцию станет проще. В посольстве в Москве заявили о требованиях к вакцине, которой должны привиться туристы из России. Это может быть любой зарегистрированный отечественный препарат — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». После окончания вакцинации и до въезда в Турцию должно пройти не менее двух недель. Путешественник должен иметь при себе документ на английском языке о прохождении вакцинации.

Привитым россиянам можно попасть в Турцию без ПЦР-теста, но им придется предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта как при посадке на борт самолета, так и на пограничном контроле. Россияне могут получить такой документ на сайте «Госуслуги», где указаны даты прививок, тип, номер и QR-код для проверки.

При въезде в страну туристов могут заставить сдать ПЦР-тест и после этого позволят продолжить путь в пункт своего назначения.

Россия возобновляет авиасообщение со странами, и некоторые из них уже готовы пускать туристов при условии их вакцинации или пройденного тестирования ПЦР.

Куда пускают с вакцинацией

Среди стран, которые пускают привитых российских туристов Армения, Кипр, Болгария, Хорватия, Иордания, Молдавия, Марокко и Черногория.

Армения в мае облегчила въезд для россиян, имеющих свидетельство о полной вакцинации. При этом они могут даже не сдавать тест ПЦР, написала «Парламентская газета».

Кипр тоже пускает российских туристов, привившихся «Спутником V». Россиянам достаточно предоставить сертификат о прививке на английском языке, распечатанный с сайта «Госуслуг» и с указанием номера загранпаспорта. Привитым туристам можно не сдавать дополнительно ПЦР-тесты.

Хорватия также разрешила въезжать вакцинированным россиянам. В страну можно будет попасть, имея на руках сертификат о прививке, который будет действовать 180 дней.

Власти Черногории тоже разрешили привитым «Спутником V» россиянам въезжать в свою страну. Подтверждение о вакцинации нужно при этом получить не менее чем за семь дне до прибытия в страну.

Путешественники также могут въехать в Болгарию при наличии сертификата о вакцинации «Спутником V», сообщил АТОР. Российским туристам не придется предъявлять ПЦР-тесты для прибытия в страну. С момента введения последней прививки должно пройти не менее двух недель.

Власти Молдавии разрешают туристам с подтвержденным сертификатом о вакцинации приезжать на территорию республики.

Смягченные требования для российских туристов действуют и в Иордании. Россиянам теперь достаточно иметь на руках сертификат о вакцинации.

В июне условия для въезда россиян смягчил и Марокко. Для въезда туристам достаточно сертификата о пройденной вакцинации.

В какие страны нужен ПЦР

Тем не менее не все страны пока что готовы принимать туристов с одной только вакциной российского производства. Некоторые требуют и отрицательный ПЦР-тест.

С 30 июня Греция требует от россиян отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан за последние 72 часа, или отрицательный экспресс-тест, сделанный за 48 часов до прибытия. До недавнего времени Греция признавала сертификат о вакцинации, теперь же документ не действителен.

Помимо справки о вакцинации Грузия требует от россиян отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа.