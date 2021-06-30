Российская вакцина — аргумент. В какие страны можно поехать после прививки от коронавируса
Турция разрешила въезжать российским туристам, привитым любой отечественной вакциной. Другие страны постепенно начинают пускать привитых российских путешественников, не требуя от них прохождения ПЦР-тестов.
Въезд в Турцию станет проще. В посольстве в Москве заявили о требованиях к вакцине, которой должны привиться туристы из России. Это может быть любой зарегистрированный отечественный препарат — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». После окончания вакцинации и до въезда в Турцию должно пройти не менее двух недель. Путешественник должен иметь при себе документ на английском языке о прохождении вакцинации.
Привитым россиянам можно попасть в Турцию без ПЦР-теста, но им придется предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта как при посадке на борт самолета, так и на пограничном контроле. Россияне могут получить такой документ на сайте «Госуслуги», где указаны даты прививок, тип, номер и QR-код для проверки.
При въезде в страну туристов могут заставить сдать ПЦР-тест и после этого позволят продолжить путь в пункт своего назначения.
Россия возобновляет авиасообщение со странами, и некоторые из них уже готовы пускать туристов при условии их вакцинации или пройденного тестирования ПЦР.
Куда пускают с вакцинацией
Среди стран, которые пускают привитых российских туристов Армения, Кипр, Болгария, Хорватия, Иордания, Молдавия, Марокко и Черногория.
Армения в мае облегчила въезд для россиян, имеющих свидетельство о полной вакцинации. При этом они могут даже не сдавать тест ПЦР, написала «Парламентская газета».
Кипр тоже пускает российских туристов, привившихся «Спутником V». Россиянам достаточно предоставить сертификат о прививке на английском языке, распечатанный с сайта «Госуслуг» и с указанием номера загранпаспорта. Привитым туристам можно не сдавать дополнительно ПЦР-тесты.
Хорватия также разрешила въезжать вакцинированным россиянам. В страну можно будет попасть, имея на руках сертификат о прививке, который будет действовать 180 дней.
Власти Черногории тоже разрешили привитым «Спутником V» россиянам въезжать в свою страну. Подтверждение о вакцинации нужно при этом получить не менее чем за семь дне до прибытия в страну.
Путешественники также могут въехать в Болгарию при наличии сертификата о вакцинации «Спутником V», сообщил АТОР. Российским туристам не придется предъявлять ПЦР-тесты для прибытия в страну. С момента введения последней прививки должно пройти не менее двух недель.
Власти Молдавии разрешают туристам с подтвержденным сертификатом о вакцинации приезжать на территорию республики.
Смягченные требования для российских туристов действуют и в Иордании. Россиянам теперь достаточно иметь на руках сертификат о вакцинации.
В июне условия для въезда россиян смягчил и Марокко. Для въезда туристам достаточно сертификата о пройденной вакцинации.
В какие страны нужен ПЦР
Тем не менее не все страны пока что готовы принимать туристов с одной только вакциной российского производства. Некоторые требуют и отрицательный ПЦР-тест.
С 30 июня Греция требует от россиян отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан за последние 72 часа, или отрицательный экспресс-тест, сделанный за 48 часов до прибытия. До недавнего времени Греция признавала сертификат о вакцинации, теперь же документ не действителен.
Помимо справки о вакцинации Грузия требует от россиян отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа.