Названа причина непризнания вакцины «Спутник V» Евросоюзом

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не получило от российской стороны дополнительных документов для признания вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Он пояснил, что в прошлом году Россию посетили две инспекции ЕМА. После визита агентство запросило дополнительные документы, которые пока так и не получило.

Посол подчеркнул, что в случае передачи необходимых бумаг Европейский регулятор назначит новые инспекции для последующей регистрации российской вакцины от коронавируса.

Эдерер отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже получила все необходимые документы от российской стороны.

«Надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA. Думаю, все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире», — подчеркнул он.

В конце декабря прошлого года официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что ведомство ждет техническое досье на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Без этой информации регистрация препарата невозможна. Она добавила, что инспекция ВОЗ для оценки производства вакцины приедет в Россию в январе 2022 года.