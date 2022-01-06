Спецоперация силовиков, стрельба и освобождение от мародеров в Казахстане. Онлайн

Митинги, начавшиеся из-за роста цен на газ в Казахстане, переросли в беспорядки. Участники протестов начали громить магазины, поджигать административные здания. По всей стране введен режим ЧП. Сегодня силовики начали спецоперацию в центре Алма-Аты. «360» ведет онлайн-трансляцию с освещением основных событий в республике.

11:05 Аэропорт Алма-Аты приостановил работу, сообщили РИА «Новости» представители воздушной гавани.

10:56 Первый самолет с российскими военнослужащими прибыл в Алма-Ату, сообщило местное издание «Vласть». По данным источника журнала, в ближайшие часы они начнут дежурство в городе.

10:44 Появилось видео вылета российских военных в Казахстан.

10:28 На площади Республики в Алма-Ате снова собираются протестующие. По данным «Sputnik Казахстан», сейчас там находятся около 250 человек.

10:14 В состав контингента миротворцев ОДКБ от России вошли подразделения Воздушно-десантных войск, сообщило РИА «Новости».

10:12 Появились фото действий силовиков в Алма-Ате в среду, 5 января.

10:05 Более тысячи человек пострадали в результате беспорядков по всему Казахстану. По данным Минздрава страны, в больницы попали 400 человек, 62 из них — в реанимации.

09:58 Пресс-служба президента Токаева опубликовала список 10 срочных поручений правительству страны.

09:55 Президент Казахстана поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков и привлечения всех виновных к ответственности.

09:43 Киргизия заявила о готовности оказать поддержку Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил руководитель правительства страны Акылбек Жапаров.

09:38 Жителям Алма-Аты начали рассылать СМС о проведении в городе антитеррористической операции. Всех горожан просят оставаться в безопасном месте, сообщил «Sputnik Казахстан».

09:30 В пресс-службе мэрии Нур-Султана заявили, что в городе спокойная обстановка, правительственные здания взяты под охрану. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Транспорт тоже функционирует по обычному графику.

09:18 Официальный представитель полиции Алма-Аты сообщил о ликвидации десятков нападавших при попытках штурма административных зданий в городе.

09:12 появились первые кадры утренней спецоперации силовиков в центре Алма-Аты.